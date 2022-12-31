Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen sosyal konut hamlesinde, 2023’ün ilk kuraları Ankara'da çekiliyor. Kura çekimi 2-12 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Sosyal konutta kura heyecanı sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanan“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlanmış, sıra kura çekimine geçmişti.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede kura çekimi 4 etapte tamamlandı.

Bu kapsamda 93 bin 392 kişi hak sahibi oldu.

Başkent'te 2-12 Ocak tarihleri arasında kura çekimi yapılacak

Ardından gözler 5'inci etaba çevrildi.

20 Aralık 2022 tarihinde Yozgat ve Rize’den başlayan kura çekilişi, 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

Başkent Ankara'da ise 2-12 Ocak tarihleri arasında kura çekimi yapılacak.

Ankara'da sosyal konut kuraları 2 Ocak'ta başlıyor VİDEO



Ankara'da kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara’da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihlerini şu şekilde açıkladı:

2 Ocak 2023: Kahramankazan’da 800, Polatlı’da 700 ve Kızılcahamam’da ise 63 konut.

3 Ocak 2023: Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar’da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Balâ 3. Etapta 160, Beypazarı’nda 150, Evren’nde 150 ve Nallıhan Çayırhan’da 100 konut.

4-5 Ocak 2023: Etimesgut Ballıkuyumcu’da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek’te 4 bin 800 konut.

9 Ocak 2023: Sincan Saraycık’ta 1626 konut.

10 Ocak 2023: Gölbaşı Gerder’de 1545 konut.

11-12 Ocak 2023: Mamak’ta 3 bin 645 konut.

Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.