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    Ankara'da TOKİ kurasında kızının ismi çıkınca ağladı

    'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak 18 bin 450 konut için kura çekimi sürüyor. Heyecanla kura sonuçlarını takip eden Zehra Elbüz, kızı Semra Sözder'e konut çıkınca ağladı.
    • 03.01.2023 - 13:50
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:10
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    Ankara'da TOKİ kurasında kızının ismi çıkınca ağladı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek konutlar için kura çekimi başladı.

    Dünkü kura çekiminde; Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yapılacak 1563 konut için hak sahipleri belirlendi.

    1271 konut için kura çekimi yapıldı

    Bugün de Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda; Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan ilçelerine yapılacak 1271 konut için kura çekimi yapıldı.

    Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri görevlilerce okunarak, salondaki dev ekrana yansıtıldı.

    Ankara da TOKİ kurasında kızının ismi çıkınca ağladı #1

    Kızını ağlayarak aradı

    Kurada ismi çıkan 75 yaşındaki Mehmet Karaçam, Ayaş'taki gecekondusunda tek başına yaşadığını belirterek, "Evim oturulacak gibi değildi. Konut kurasının bana çıkması çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

    Heyecanla kura sonuçlarını takip eden Zehra Elbüz de kızı Semra Sözder'e konut çıkınca büyük sevinç yaşadı. Elbüz, mutluluk gözyaşlarıyla kızını arayarak, kuradan isminin çıktığını söyledi.

    Ankara da TOKİ kurasında kızının ismi çıkınca ağladı #2

    "Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin"

    Elbüz, kızının mutluluğunu paylaştığını belirterek, "Kızım daha önceki sosyal konut kuralarına da katılmıştı ancak çıkmamıştı. Bugün buradaki kura da kendisine çıktı. Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

    DHA'nın haberine göre, kurada ismi çıkan diğer hak sahipleri de büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkent'teki kura çekimleri 12 Ocak'a kadar devam edecek.

    Ankara da TOKİ kurasında kızının ismi çıkınca ağladı #3


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