Antalya yabancıya konut satışında zirvede

TÜİK verilerine göre, kasım ayında gerçekleştirilen yabancıya konut satışında Antalya 2 bin 616 konutla ilk sıraya yerleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış istatistiklerini paylaştı.

Yurte genelinde konut satışları kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün hareketlenmesine neden oldu.

Hareketlilik sürerken, özellikle savaş karşıtı turistlerin İstanbul ve Antalya'daki konut alımı da raporda dikkat çekti.

Geçen yıla oranla yüzde 17 azaldı

Bu kapsamda kasımda, toplam konut satışında yabancıların payı yüzde 5,2 olarak kayda geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu.

Antalya kasım ayında zirvede

Kasımda yabancıya konut satışında ilk sırayı 2 bin 616 ile Antalya alırken kenti sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin takip etti.

Yabancıya konut satışında bu yıl Antalya; temmuz, ağustos ve ekim aylarından sonra kasım ayında da Türkiye'deki ilk sıraya yerleşti.

Türkiye genelinde yabancıya konut satışı kasımda düşerken Antalya'da ise yüzde 36,4 oranında arttı.

11 aylık toplam verilere bakıldığında, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya konut satışı yüzde 4,2'lik artış gösterdi.

İlk kez bu yıl yabancıya konut satışında 60 bin rakamı geçilmiş oldu.

Antalya'da yabancıya 19 bin konut satıldı

İllere göre 11 aylık toplam verilerde, 22 bin 985 konut satışı ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8'lik gerileme gerçekleşti.

2022 yılının yabancıya konut satışında en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. 11 aylık toplam dönemde 19 bin 395 konut satıldı. Bu rakamla ikinci sıraya yerleşen Antalya'da yüzde 56,6'lık rekor artış yaşandı.

İkamet izinli turist sayısı 177 binin üzerinde

Kentte geçen yıl 102 bin olan ikamet izinli yabancı ülke vatandaşı sayısı, bu sene 177 bini aştı. 51 bini Rus, 20 bini Ukraynalı olan bu sayının ciddi kısmını da savaş sürecinde Antalya'ya taşınan Rus ve Ukraynalılar oluşturdu. İki ülke vatandaşları, hem konut fiyatlarını hem de kira ücretlerini artırdı.

Ruslar ilk sırada

Diğer yandan ülkelere göre, kasım ayı satışlarına bakıldığında 2 bin 575 konut ile Ruslar, ilk sırayı aldı. Rusların en çok tercih ettiği kent ise Antalya oldu. Ardından 510 konutla İranlılar, 331 konutla Iraklılar, 277 konutla Ukraynalılar, 224 konutla Almanlar, 191 konutla Kazaklar, 128 konutla Suudi Arabistanlılar, 116 konutla Kuveytliler, 104 konutla Azerbaycanlılar sıralandı.

Ruslara 11 ayda 13 bin konut satışı yapıldı

11 aylık toplamda ise Ruslar, 13 bin 909 konutla yine birinci sırada yer aldı. Ardından İran 7 bin 548, Irak 5 bin 896, Almanya 2 bin 493, Kazakistan 2 bin 436, Ukrayna 2 bin 268, Afganistan 1629, Kuveyt 1552, ABD 1226, Azerbaycan 1191, İngiltere 1165, Yemen 1141, Çin 1098, Filistin 1082, Mısır 1044, Ürdün 1018 olarak sıralandı.

İlk 10'daki iller

Bu yıl 11 ayda en çok satış yapılan ilk 10 içindeki diğer iller ise "Mersin 3 bin 653, Ankara 2 bin 564, Bursa 1837, Yalova 1670, Sakarya 1193, İzmir 1156, Samsun 953, Trabzon 913, diğer 71 ilin toplamı ise 4 bin 785 konut" olarak açıklandı.