Sahiplerinin ölümünün ardından bir yılı aşkın süredir kullanılmayan tarihi ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

100 yıllık ev alevlere teslim oldu...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ali Şahin’e ait 1 asırlık ahşap köy evinde yangın çıktı.

1 yıldır kullanılmıyor

Alevleri gören mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan ev sahiplerinin vefat ettiği ve evde 1 yıldır kimsenin oturmadığı belirtildi.

Antalya'da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi VİDEO



Plastikler yangını alevlendirdi

Yapılan incelemelerde, evde traktör lastiği başta olmak üzere çok sayıda plastik malzemenin bulunmasının yangının söndürülmesini zorlaştırdığı aktarıldı.

Ekiplerin 1 saati aşkın sürede yapılan müdahalelerine rağmen asırlık binanın tamamının ahşap olması nedeniyle ev adeta küle döndü.

Çevrede önlem alındı

İHA'nın aktarımına göre; yangın söndürme çalışması sırasında Kumköy jandarmasına bağlı ekipler çevrede önlem alırken, Orman İşletmesine ait 1 arazöz de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.