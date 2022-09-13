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    Antalya'da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi

    Sahiplerinin ölümünün ardından bir yılı aşkın süredir kullanılmayan tarihi ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • 13.09.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:59
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    Antalya'da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi

    100 yıllık ev alevlere teslim oldu...

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ali Şahin’e ait 1 asırlık ahşap köy evinde yangın çıktı.

    1 yıldır kullanılmıyor

    Alevleri gören mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Öte yandan ev sahiplerinin vefat ettiği ve evde 1 yıldır kimsenin oturmadığı belirtildi.

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #1

    Antalya'da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi VİDEO

    Plastikler yangını alevlendirdi

    Yapılan incelemelerde, evde traktör lastiği başta olmak üzere çok sayıda plastik malzemenin bulunmasının yangının söndürülmesini zorlaştırdığı aktarıldı.

    Ekiplerin 1 saati aşkın sürede yapılan müdahalelerine rağmen asırlık binanın tamamının ahşap olması nedeniyle ev adeta küle döndü.

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #2

    Çevrede önlem alındı

    İHA'nın aktarımına göre; yangın söndürme çalışması sırasında Kumköy jandarmasına bağlı ekipler çevrede önlem alırken, Orman İşletmesine ait 1 arazöz de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #3

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #4

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #5

    Antalya da 100 yıllık tarihi ev kullanılamaz hale geldi #6


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