Son 4 ayda, kira artışlarındaki artış nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Neşet Gündüz, "1 yılda yapılan şikayet sayısına, 4 ayda ev sahibini şikayet eden kiracı sayısıyla ulaştık" dedi.

Koronavirüs ile birlikte artışa geçen kira fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta da yükselmeye devam etti.

Antalya’da, savaştan kaçan Ukraynalıların da gelmesiyle, kiralar zirveyi gördü. Ukraynalılar, aylığı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen konutlar kiralayarak peşin ödemeler yaptı.

DHA’nın haberine göre, kiralık konu talebinin artmasıyla ücretlerde geçen yıla oranla 3 kat fazla artış yaşandı.

1.778 kiracı ev sahibini şikayet etti

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanlığı'na 4 ayda yapılan başvurulara göre, 1.778 kiracı ev sahibini şikayet etti.

Şikayetler 1.150'si ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi, 278'i kontrat bitimi sonrası kiracının evden çıkması yönünde ihtarname göndermesi, 13'ü yeni kontrat yapılmasına rağmen sözleşmeden vazgeçilmesini kapsadığı belirtildi.

Kiracılardan 147'si aidat artışı, kalanı da kira artışlarına yönelik farklı şikayetlerle yardım talep etti.

Antalya'da kira artışları, şikayetleri artırdı ViDEO

3 bin liralık kiralar 12 bin liraya yükseldi

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kentte son dönemde fahiş kira artışı yaşandığına dikkati çekerek geçen yıl 3 bin liradan kiraya verilen evlerin fiyatlarının bu sene 12 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

“Son 2 ayda şikayetler arttı"

Gündüz,"Ocak ayından bu yana 1.778 şikayet aldık. Antalya şube olarak tüketici tarafından farklı nedenlerle 1 yılda yapılan şikayet sayısına, 4 ayda ev sahibini şikayet eden kiracı sayısıyla ulaştık. Son 2 ayda şikayetler arttı." dedi.

“Antalya'da kira fiyatını yabancılar belirliyor”

Kira ve aidat artışlarına yönelik denetim ve yasal düzenleme yapılmasını talep eden Gündüz, şunları söyledi:

“Yabancılara mülk satışı durdurulmalı. Yeni düzenleme getirilmeli. Antalya'da kira fiyatını yabancılar belirliyor. Antalya'da yaşayanlar korunmalı. Yüksek kira artışı, devlet denetiminde olmalı. Geçici de olsa tavan fiyat belirlenmeli.





“Maliye denetimi artırmalı”

Yüksek kira artışına yönelik anlaşmazlıklar, mahkemeden önce arabulucu aracılığıyla çözüme kavuşturulmalı. Maliye denetimi artırmalı. Site, lüks binalarda aidat artışına yönelik çok fazla şikayet alıyoruz. Apartman aidatlarındaki artışın denetime alınması gerektiğini düşünüyoruz.”