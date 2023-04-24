Antalya'da konut yatırımı arttı! Yabancılara satılan her 2,8 konuttan 1'ini Ruslar aldı Türkiye'de yabancılara konut satışı yılın ilk 3 ayında yüzde 24 düşerken, Antalya'da ise yüzde 21 arttı. Rusların 2022'ye oranla ilk 3 aydaki konut satın alım oranında yüzde 155'lik rekor artış yaşandı.

DHA

1 yılın geride kaldığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün hareketlenmesine neden oldu.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, yerleşik yaşam için en çok rağbet gören illerin başında geliyor.

Bu yılın ilk 3 aylık verilerine göre uzun yıllar sonra İstanbul'u da geçerek yabancılara en çok konut satışı yapılan kent, göç almaya devam ediyor.

Özellikle Rusların konut yatırımı artarak sürüyor.

2022'ye göre yüzde 24 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı sonu verilerine göre, 2023 yılı üç aylık dönemde Türkiye genelinde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak, 10 bin 926 oldu.

Geçen yılların en çok konut satış yapılan ili olan İstanbul'da ise ilk 3 ayda yüzde 40'lık düşüşle toplam satış 3 bin 603 oldu.

Antalya'da yabancılara 3 ayda 4 bin 177 konut satıldı

Hem Türkiye geneli, hem İstanbul ve yabancıların konut satın alımı için tercih ettiği diğer illerin birçoğunda düşüş gerçekleşirken, Antalya'da ise bu yıl ilk 3 ayda yabancılara toplam 4 bin 177 konut satıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik rekor artış yaşanırken, Antalya bu sayıyla Türkiye'deki yabancılara toplam konut satışının yüzde 38'ine sahip oldu.

Ruslar zirvede

2015 yılından bugüne kadarki verilere göre Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt vatandaşları Türkiye'de en çok konut alan yabancılar olurken, 4 veya 5'inci sıralarda gelen Ruslar, savaşın başladığı 2022'de ilk sıraya yükseldi.

2023'ün mart ayı sonu itibarıyla yine Ruslar ilk sırada bulunuyor. 2022 yılı toplamında Türkiye'de yabancıya 68 bin 210 konut satışı yapılırken, Ruslar toplamda 16 bin 312 konut satın aldı.

Yüzde 155'lik artış yaşandı

Geçen sene her 4 konuttan 1'ini satın alan Rusların en çok konut tercih ettiği il de Antalya oldu. Bu yıl ilk 3 aylık dönemde ise toplam 10 bin 926 konuttan 3 bin 915'ini Ruslar aldı.

Rusların geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki konut satın alım oranında yüzde 155'lik rekor artış yaşandı. Türkiye'de bu yıl ilk 3 ayda yabancılara satılan her 2,8 konuttan 1'ini Ruslar aldı.

Bu yıl toplam satışın yüzde 35,8'ine sahip olan Ruslar, hem geçen sene, hem de bu yılın ilk 3 ayında sıralamadaki en yakın ikinci ülkeye iki katından fazla fark attı.

"Turizm sezonunun yüksek olmadığı dönemde konut satışı yüzde 21 arttı"

Önceki yıllarda yabancılara konut satışında genelde yüzde 20 pay alan Antalya'nın bu oranı neredeyse iki kat artırdığına dikkati çeken Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, şu ifadeleri kullandı:

Rusya ve Ukrayna vatandaşları başı çekerken, özellikle batılı ülkelerden önemli yatırımcı girişi görüyoruz. Antalya'nın neredeyse sahil kentlerinin tamamına ilgi yüksek, sadece sahille sınırlı kalmıyor bu ilgi. Kentin bütün ilçelerine talep olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu talep Konyaaltı, Alanya, Serik, Muratpaşa ve Kemer ilçelerinde yoğunlaşıyor. Turizm sezonunun yüksek olmadığı, depremlerin yaşandığı, uluslararası uçuşların azaldığı bir dönemde dahi Antalya'daki yabancı konut satışının yüzde 21 arttığını görüyoruz.

"Birçok iş yeri tabelasında Rusça dili kullanılıyor"

Selman Özgün, sözlerine şöyle devam etti: