Antalya’da nisan ayında bin 970 yabancı konut sahibi oldu

Antalya’da nisan ayında bin 970 yabancı konut sahibi oldu

Nisan ayında 8 bin 76 konut satışı gerçekleştirilen Antalya, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yer alan İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı konut satış istatistiklerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışlarında yüzde 26,2 artış

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 36 bin 421 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.

Yabancılara nisan ayında 6 bin 447 konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu.

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı.

Antalya 2. sırada

İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

En fazla konut satışı Ruslara yapıldı

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den bin 152 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.Antalya'da nisan ayında 8 bin 76 konut satıldı.