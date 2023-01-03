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    Antalya'da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi

    Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 2021 yılında orman yangınında alevlere teslim olan evlerin yerine, TOKİ tarafından bir yılda yenileri yapıldı.
    • 03.01.2023 - 17:05
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    Antalya'da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi

    Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 2021 yılında yaşanan yangının hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

    Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı.

    Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Köy bir yılda yeniden inşa edildi.

    Bir yılda yeniden inşa edildi

    Kepezbeleni Mahallesi’nde 64 yeni evin yapımı tamamlandı. Evler, 3 artı 1 ve 2 artı 1 büyüklüklerinde, iki katlı ve yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

    Yöresel mimariye uygun yapıldı

    İnşası tamamlanan köy evleri, bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca yeni yapılan alanda, köy konağı ve şadırvan yapılarak içme suyu hatları çekildi ve yeniden elektrik direkleri dikildi.

    Mahalle aralarına yeni yollar açılarak altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Cadde ve sokak çalışmaları yapıldı, yollara kilit taşlar döşendi.

    Antalya da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi #1

    Örnek olarak dikkat çekiyor

    Öte yandan Kepezbeleni Mahallesi'nde yapılan konutlar örnek bir mimari olarak dikkat çekiyor.

    İHA'nın aktardığına göre mahalle yeni konutlar ile bir tatil köyüne bürünmüş şekilde gözüküyor.

    Antalya da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi #2

    Antalya da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi #3

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    Antalya da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi #6

    Antalya da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi #7


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