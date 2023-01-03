Antalya'da yangından zarar gören köy baştan sona yenilendi

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 2021 yılında orman yangınında alevlere teslim olan evlerin yerine, TOKİ tarafından bir yılda yenileri yapıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 2021 yılında yaşanan yangının hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı.

Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Köy bir yılda yeniden inşa edildi.

Bir yılda yeniden inşa edildi

Kepezbeleni Mahallesi’nde 64 yeni evin yapımı tamamlandı. Evler, 3 artı 1 ve 2 artı 1 büyüklüklerinde, iki katlı ve yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Yöresel mimariye uygun yapıldı

İnşası tamamlanan köy evleri, bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca yeni yapılan alanda, köy konağı ve şadırvan yapılarak içme suyu hatları çekildi ve yeniden elektrik direkleri dikildi.

Mahalle aralarına yeni yollar açılarak altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Cadde ve sokak çalışmaları yapıldı, yollara kilit taşlar döşendi.

Örnek olarak dikkat çekiyor

Öte yandan Kepezbeleni Mahallesi'nde yapılan konutlar örnek bir mimari olarak dikkat çekiyor.

İHA'nın aktardığına göre mahalle yeni konutlar ile bir tatil köyüne bürünmüş şekilde gözüküyor.