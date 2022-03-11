Arsa değerini yükselten faktörler

Son zamanlarda konut fiyatlarındaki artışla birlikte birçok vatandaş arsa ve tarsa yatırımına yöneldi.

Enflasyonla birlikte konut fiyatlarındaki hareketlilik birçok yatırımcıyı etkiledi.

Kira ve satış fiyatlarındaki pahalılık konut yatırımcılarını arsa ve tarlaya yöneltti. Bu kapsamda yapılan araştırmalardan biri de arsa değerini belirleyen faktörler oldu.

Bu faktörler temel olarak iki başlık altında değerlendirilebilir. Başlıklardan biri arsadan dolayı etkili olan faktörler olup diğeri ise dış faktörler olarak karşımıza çıkar.

ARSADAN DOLAYI ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Bu faktörler arsa özelliklerinin iyi bir biçimde analiz edilmesi ile belirlenir.

Yapı yapma olanağı,

Arsanın şekli ve geometrisi,

Arsa büyüklüğü,

Arsanın sahip olduğu manzara.

Dış faktörlerin olumlu olması durumunda çok daha rahat ve kullanışlı projelerin oluşma imkanı sağlanır. Böyle bir durumda arsa geometrisinde yalnızca kuş bakışı bir şekilde yer alan kısımlardan bahsetmek yanlış olacaktır.

Arz talep açısından düşünüldüğünden manzara talep olarak değerlendirilebilir ve güzel bir manzara arsanın fiyatını artıracak bir faktördür.

ARSANIN DEĞERİNİ BELİRLEYEN DIŞ FAKTÖRLER