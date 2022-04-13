Artan fiyatlarıyla mobilya sektörü fiyat listesi

Günden güne zamların daha sert geldiği mobilya sektörü, vatandaşın cebini yakıyor. Sıfırdan bir ev dizmenin maliyeti giderek artarken, ev için gereken eşyaların fiyat listesini derledik.

Hammaddeye gelen zamlar nedeniyle mobilya sektöründe fiyat artışı yaşanıyor.

Yeni evlenecek veya eşyalarını değiştirecek olan vatandaşların bizzat yüzleştiği fiyatlar, geçen senele kıyaslanamayacak oranda.

5 sene önce bir evin mobilya ihtiyacı 30-40 bin TL'ye mal olurken, 1 sene öncesine kadar ise 70 bin TL'ye tamamlanabiliyordu.

Ev dizmek için 100 bin TL gözden çıkarıldı

Bu sene için toplanan verilere göre, sıfırdan mobilya ve beyaz eşya almak 100 bin TL'yi aşmış durumda.

İşte sıfırdan bir ev oluşturmak için gerekli olan eşyalar ve ortalama fiyatları;

Beyaz eşya

Çamaşır makinesi: 6.800 TL

Bulaşık makinesi: 6.500 TL

Buzdolabı: 8.200 TL

Televizyon: 9.600 TL

Küçük ev aletleri: 9.700 TL

Ankastre davlumbaz, ocak, fırın: 8.300 TL

Mobilya fiyatları