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Artan fiyatlarıyla mobilya sektörü fiyat listesi
Günden güne zamların daha sert geldiği mobilya sektörü, vatandaşın cebini yakıyor. Sıfırdan bir ev dizmenin maliyeti giderek artarken, ev için gereken eşyaların fiyat listesini derledik.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 16:28
- Güncelleme : 13.04.2022 - 16:32
Hammaddeye gelen zamlar nedeniyle mobilya sektöründe fiyat artışı yaşanıyor.
Yeni evlenecek veya eşyalarını değiştirecek olan vatandaşların bizzat yüzleştiği fiyatlar, geçen senele kıyaslanamayacak oranda.
5 sene önce bir evin mobilya ihtiyacı 30-40 bin TL'ye mal olurken, 1 sene öncesine kadar ise 70 bin TL'ye tamamlanabiliyordu.
Ev dizmek için 100 bin TL gözden çıkarıldı
Bu sene için toplanan verilere göre, sıfırdan mobilya ve beyaz eşya almak 100 bin TL'yi aşmış durumda.
İşte sıfırdan bir ev oluşturmak için gerekli olan eşyalar ve ortalama fiyatları;
Beyaz eşya
- Çamaşır makinesi: 6.800 TL
- Bulaşık makinesi: 6.500 TL
- Buzdolabı: 8.200 TL
- Televizyon: 9.600 TL
- Küçük ev aletleri: 9.700 TL
- Ankastre davlumbaz, ocak, fırın: 8.300 TL
Mobilya fiyatları
- Koltuk takımı: 25 bin TL'den başlayan fiyatlar
- Yatak odası takımı: 25-30bin TL arası
- Yemek odası: 22-30 bin TL arası
- 3 halı: 3000 TL
- Perde: 10-50 bin TL arası