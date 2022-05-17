Artvin'de inşa edilen köyün yüzde 84’ü tamamlandı

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yapımında sona yaklaşıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak 7 köy için yeni yerleşim yeri çalışmaları devam ediyor.

Yeni yerleşim alanıyla birlikte sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan 225 konutlu Tekkale köyü çalışmalarında sona gelindi.

"Tekkale köyü için Yeni Yerleşim Yeri altyapı çalışmaları tamamlanmıştır"

Çalışmaların yüzde 84’lik seviye ulaştığı köy inşaatı çalışmaları hakkında DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın göl sahasında kalacak olan Yusufeli İlçe Merkezi ile arazisi kısmen veya tamamen etkilenen 7 adet köy için Yeni Yerleşim Yerleri inşa edilmektedir. Arazisi kısmen baraj gölü altında kalacak olan Tekkale köyü için Yeni Yerleşim Yeri altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Tekkale köyünde 225 adet konut inşa edilecektir. Üstyapı çalışmaları devam etmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 84 seviyesindedir." ifadelerine yer verildi.