Bağdat Caddesi'nde kiralar zirveye ulaştı

Türkiye'nin en popüler caddesi olarak öne çıkan bölgede kiralar 1 milyon TL'yi aştı.

2021 yılının son aylarında enflasyon nedeniyle artış gösteren konut fiyatları 2022'de de devam ediyor.

Kadıköy'ün gözde caddesi olarak öne çıkan Bağdat Caddesi'nde konut fiyatlarıyla birlikte işyeri kiraları da en yüksek seviyelere ulaşarak 1 milyon TL'yi aştı.

Türkiye'nin en bilinen caddelerinden biri olan ve turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği caddede birçok dükkan kepenkleri kapatma noktasına geldi.

KİRA GİDERLERİ VE KULLANIM ALANLARI İNCELENDİ

Kira maliyetlerinin yanı sıra enerji fiyatları da caddede dükkanı bulunan vatandaşlar için zorlu bir sürecin fitilini ateşledi.

Gayrimenkul şirketinin yaptığı araştırma kapsamında pandemi sonrası canlanan caddede kira giderleri ve kullanım alanları mercek altına alındı.

KURUMSAL FİRMALAR 1 MİLYON 100 BİN TL KİRA ALIYOR

Bu kapsamda, Bağdat Caddesi'nde bulunan 810 dükkandan 163 adedi yeme içme sektöründe, 105'i ise moda ve tekstil alanında hizmet veriyor. Cadde üzerindeki kira miktarlarında bakıldığında kurumsal olmayan işletmeler 2 bin 750 TL ile 50 bin TL arasında kira talep ederken, kurumsal firmalar ise durumu biraz abartarak 1 milyon 100 bin TL kira alıyor.