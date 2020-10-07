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    Bakan Murat Kurum: Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Saraçoğlu Yenileme Projesi'ne ilişkin, "7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak" ifadesini kullandı.
    • AA
    • 07.10.2020 - 16:31
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    Bakan Murat Kurum: Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, başkent Ankara'da hayata geçirilecek Saraçoğlu Yenileme Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    "TEK BİR AĞAÇ BİLE KESİLMEYECEK"

    Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin "koruma, yenileme ve yaşatma" eksenli olduğunu ve projeyle Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandırılacağını belirten Kurum, "Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek." bilgisini verdi.

    Bakan Murat Kurum: Ankara ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız #1

    "YEMYEŞİL BİR YAŞAM MERKEZİ OLACAK"

    Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    "Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla hareket ettiğimiz projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğini koruyup, yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz Ankara'mıza, ülkemize hayırlı olsun."

    Bakan Murat Kurum: Ankara ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız #2

    Bakan Murat Kurum: Ankara ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız #3

    Bakan Murat Kurum: Ankara ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız #4


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