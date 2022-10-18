Bakan Yanık: Roman vatandaşlarımıza konut desteği sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Roman vatandaşlarımızın sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1071 adet konut inşa edilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) kapsamında, yeni sosyal konut projeleri hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Roman vatandaşlar için sosyolojik özelliklere uygun konutlar inşa edilecek.

Öte yandan bu mahallelerde 'Genç Ofisler' açılacak. Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Barınma ve istihdam çalışmaları yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Ankara'da 75'inci Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Roman asıllı vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bölgelerin milletvekilleri ile buluştu.

DHA'nın aktarımına göre; Bakan Yanık, Roman vatandaşlara yönelik barınma, eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Konut desteği sağlıyoruz"

Çalışmaları, farkındalık ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması noktasında yürüttüklerine işaret eden Yanık, "Roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut desteği sağlıyoruz. Çevre Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

SODAM ve ADEM sayıları artacak

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerde çeşitli hizmetler veren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ve dezavantajlı tüm bölgelerde Aile Destek Merkezleri (ADEM) sayılarını da artıracaklarını bildirdi.

Bu doğrultuda hem ADEM’ler hem de SODAM’lar için ayrıca bir müfredat çalışması yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz"

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki kadınlar açısından kooperatiflerin yaygınlaştırılmasına yönelik devam eden çalışmalara da değinerek, "Orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz." diye konuştu.









