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    Balıkesir'de 49 metruk bina yıkıldı

    Metruk binaların yıkılmasıyla bölgede asayiş ve güvenlik sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi planlanıyor.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 11:44
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    Balıkesir'de 49 metruk bina yıkıldı

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde asayiş ve güvenlik bakımından tehlike arz eden binalar tespit edildi.

    Çevre sakinleri tarafından metruk binaların kötü amaçla kullanıldığı yönündeki şikayetler her geçen gün artmaya başladı.

    İmar kanununun 39'uncu maddesi gereği bu yapıların yıkılması yönünde karar alındı.

    BİNA SAHİPLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

    İlçe genelince tespiti yapılan 79 metruk binanın sahiplerine ulaşılması için Adrese Dayalı Nüfus Sistemi ve Tapu Müdürlüğü'nde araştırmalar yapıldı ve bina sahiplerine tebligatlar gönderildi. Öte yandan yerel gazetelerde de listeler yayımlandı.

    Balıkesir de 49 metruk bina yıkıldı #1

    30 BİNA MÜHÜRLENDİ

    79 yapıdan 49 adedinin yıkımı yapılırken 30 bina ise sahipleri bulunana kadar mühürlendi.

    Verilen sürenin dolması nedeniyle kendi imkanlarıyla yıkımı yapılan binalar haricindeki binaların belediye tarafından yıkım işlemleri başladı.

    Yetkililer tarafından yıkımı yapılan binalar için yıkım bedelinin yüzde 20 fazlası ile tahsilatı yapılacak.

    Balıkesir de 49 metruk bina yıkıldı #2

    YIKIM SONRASI BÖLGEDE GÜVENLİK SAĞLANACAK

    Tüm metruk binaların yıkımı sonrasında Burhaniye’de asayiş, güvenlik ve kötü amaçlı bir şekilde kullanılması engellenirken aynı zamanda görüntü kirliliğininde önüne geçilmiş olacak.

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    Balıkesir de 49 metruk bina yıkıldı #4

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