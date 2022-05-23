2020 yılında başlayan Dursunbey ilçesindeki 3. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslimi, törenle gerçekleşti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Üçeylül Mahallesi'nde yer alan ve yapımı tamamlanan 3. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Dursunbey Belediyesi tarafından 160 daireden oluşan konutların bulunduğu alanda yapılan törene; Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte değerli isimler katıldı.

4. Etap TOKİ'nin de çalışmaları sürüyor

4. Etap TOK için de çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Ramazan Bahçavan, Dursunbey’de hükümet yatırımlarının katlanarak arttığına dikkat çekti.

"Temmuz ayında ya da ağustos ayında müjdeler verecek"

TOKİ sayesinde yerel ekonomide de canlılık yaşanacağını ifade eden Yücel Yılmaz; "Taşınma sürecinde boyacılar, mobilyacılar hatta nakliyeciler dahi gelir elde edecekler. İnşallah Balıkesir genelinde yeni TOKİ’ler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında ya da ağustos ayında müjdeler verecek." dedi.

Balıkesir'de TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi VİDEO

Anahtar teslimi yapıldı

Konuşmaların ardından hak sahiplerine protokol tarafından anahtarları teslim edildi. Törenin ardından Sezer Aslan isimli vatandaşın evini ziyaret eden Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ramazan Bahçavan, hak sahibi vatandaşı kutladı.

"Hayalimizdi gerçek oldu, şükürler olsun"

TOKİ’den kendisine 2+1 daire çıkan Sezer Aslan yaptığı açıklamada; "Hayalimizdi gerçek oldu. Şükürler olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.