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    Balkon dekorasyonu için öneriler

    Yaz akşamlarının keyifli sohbet mekanı olan balkon sezonu yaklaşıyor. İşte balkonları daha da güzel hale getirmek için 5 madde.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:56
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    Balkon dekorasyonu için öneriler

    Havaların ısınmasıyla birlikte, ardiye olarak kullanılan balkonlar boşaltılmaya başlandı.

    Sıcak yaz akşamlarının en keyifli geçtiği ortamlardan biri de balkon, bahçe ve teraslar.

    Çoğu kişinin dinlenme alanı olarak kullandığı balkonlar için, sezon yaklaşırken bir yandan da kollar sıvandı.

    Balkonlarını daha da güzel hale getirmek isteyenler için birkaç dekor önerisi ise şu şekilde:

    Aydınlatma

    Büyük veya küçük fark etmeksizin her boyuttaki balkonunuzun havasını loş ışıklarla değiştirebilirsiniz.

    Balkon dekorasyonu için öneriler #1

    Alanı verimli kullanmak

    Yer işgal etmemek adına balkonunuzun el verdiği kısma tahta kasa yerleştirip üzerini zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Böylelikle iri bacaklı masaların işgal ettiği yerden kâr elde etmiş olacaksınız.

    Balkon dekorasyonu için öneriler #2

    Bitkilerle süslemek

    Balkonunuzu, alanınızın yettiği boyuttaki bitkilerle süsleyebilirsiniz. Bu sayede balkonunuzda açık havanın beraberinde yeşilliklerle doğa hissi oluşturulmuş olacaktır.

    Balkon dekorasyonu için öneriler #3

    Hamak kurmak

    Metrekare bakımından daha geniş balkonlarda en keyifli eşyalardan biri hamak. Yazın hafif rüzgar eşliğinde hamakla keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda balkonunuzun estetik görünüşüne katkı sağlamış olacaksınız.

    Balkon dekorasyonu için öneriler #4

    Mumlarla süslemek

    Akşam vakitlerinde edilecek güzel sohbetler eşliğinde, hem romantizm hem estetik görünüş açısından mum yakmak en can alıcı noktalardan biri.

    Balkon dekorasyonu için öneriler #5

    Balkon dekorasyonu için öneriler #6

    Balkon dekorasyonu için öneriler #7


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