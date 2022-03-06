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    Balkon tasarımı için öneriler

    Soğuk kış günlerinin yavaş yavaş geride kalması ve bahar aylarının gelmesiyle evlerin en sevilen yaşam alanlarından biri olan balkonlar tekrar günlük yaşam alanına dahil oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 11:26
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    Balkon tasarımı için öneriler

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zaman balkonlara olan ilgiyi artırdı.

    Pandemide çeşitli alanlara ilgisi artan vatandaşlar ekmek yapımından el sanatlarına, ev dekorasyonundan kültürel çalışmalara yöneldi.

    Bu kapsamda evde dekorasyon değişikliği yapanların gözdesi yaz mevsiminde geç saatlere kadar vakit geçirilen balkonlar oldu.

    Öte yandan kış aylarında da kullanılabilir hale getirilen balkonlar, birbirinden güzel halleriyle ilgi odağı oldu.

    BALKON TASARIMI İÇİN ÖNERİLER

    Romantik Balkon: Sosyal medyada oldukça ilgi gören balkonların en gözdesi led ışıklarıyla çevrili balkonlar. Loş ışıkların hakim olduğu tasarıma eşlik eden mumlar, rahatlatıcı bir görüntüye sahip oluyor.

    Balkon tasarımı için öneriler #1

    Klas Balkon: Son yılların en beğenilen tasarımlarından biri de hiç şüphesiz birbirinden rahat koltukların yer aldığı balkon dekorasyonları. Sehpa ve koltuk ikilisi balkonlara klas bir görünüm katıyor.

    Balkon tasarımı için öneriler #2

    Salıncak: Balkon ve terasların vazgeçilmezi olan bir diğer ürün ise salıncaklar. Teraslarda dört kişilik yer edinen salıncaklar, balkonlarda ise asma şeklinde kullanılıyor. Çocukların ve yetişkinler yoğun ilgi gösteriyor.

    Balkon tasarımı için öneriler #3

    Ahşap mobilya: Balkonda hem şık hem de modern ve doğal bir ortam oluşturmak isteyenler için sade ve konforlu olan ahşap mobilyalar ön plana çıkıyor. Ahşap mobilyalar doğal dokularıyla balkonlarda sıcak ve samimi bir şıklık oluşturuyor.

    Balkon tasarımı için öneriler #4

    Çiçekli Balkon: Balkonda keyif ve fotoğaf alanı oluşturmak isteyenler, birbirinden renkli çiçek ve saksılarla alanı adeta yazlık alana çevirebilir.

    Balkon tasarımı için öneriler #5

    Palet koltuk: Balkon ve kış bahçelerinin yeni dekoratif ürünü ise palet. Birbirinden canlı renklere boyanan paletlere minder ve kırlentler eşlik ediyor.

    Balkon tasarımı için öneriler #6

    BALKON TASARIMINDA KULLANILACAK ÜRÜNLER

    • Masa
    • Sandalye
    • Hamak
    • Şık kilimler
    • Mum
    • Tabure
    • Minderler
    • Yastıklar
    • Şemsiye
    • Sehpa
    • Led ışık
    • Çiçek

    Balkon tasarımı için öneriler #7


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