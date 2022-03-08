Banyo dekorasyonunda öne çıkan aksesuarlar

Son zamanlarda ev dekorasyonunda en çok ilgi gören alan banyolar oldu.

Birçok insan oturma odası ve mutfak dekorasyonuyla birlikte banyolara da önem veriyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde sıkça zaman geçiriliyor. Bu kapsamda evin her bölümüne yeni bir soluk katmak isteyenler aksesuar alanlarına yöneldi.

Son zamanlarda banyonun havasını değiştirmek için trend olan aksesuarlar bulunuyor.

BANYO DEKORASYON ÖNERİLERİ

Banyo kokusu: Evin her köşesinde tercih edilen oda kokuları banyolarda da tercih ediliyor. Birbirinden güzel kokularıyla alanın havasını adeta değiştiriyor.

Duş perdesi: Banyoda farklı bir atmosfer yaratmak isteyenler için birbirinden renkli duş perdeleri oldukça ideal. Küçük panyolarda düz, geniş banyolarda ise desenli ve renkli perdeler ön plana çıkıyor.

Banyo paspasları: Banyo dekorasyonlarında en sevilen ürün ise kilim ve paspaslar. Düz renkli banyolarda renkli paspaslar tercih edilirken, birden fazla rengin hakim olduğu banyolarda düz renkler ön plana çıkıyor.

Hasır çamaşır sepeti: Eski kirli sepetlerinin yerini son yıllarda özellikle banyolarda sıkça tercih edilen hasır modeller aldı. Çamaşır sepetlerinde de tercih edilen hasır modeller yoğun ilgi görüyor.

Aksesur düzenleyici kutular: Banyolarda yer alan özel bakım eşyaları, kremler ve makyaj malzemelerinin yorucu görüntüsü, son zamanların trend ürünü organizer olarak bilinen kutularla ortadan kalkıyor.