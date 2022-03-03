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    Banyo seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

    Evde dekorasyonunun ihmal edilmemesi gereken en önemli yerlerden biri de banyolardır.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 13:57
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    Banyo seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

    Günlük yaşamda temel ihtyiaçların giderildiği mutfak ve banyolar tasarım ve dekorasyonlarıyla en az diğer bölümler kadar dikkat çekiyor.

    Son yıllarda birbirinden farklı renk ve tasarımlarla ön plana çıkan banyolar, özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Salon, mutfak ve yatak odasında renk uyumu ve ferahlatıcı bir görüntü yakalamak isteyenler, banyo tasarımlarında da bu duruma oldukça önem veriyor.

    BANYO SEÇİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

    BOYUT: Alanın dar veya geniş olması nedeniyle son derece önemlidir. Seçilen eşyaların doğru ölçülmesi, alana ferahlık ve aydınlık katabilir.

    Banyo seçiminde dikkat edilmesi gerekenler #1

    RENK: Son yıllarda ev dekorasyonlarında öne çıkan renkler bulunuyor. 2021-2022 yılında banyo tasarımlarında birçok insan trend renklere yönelerek siyah ve ahşap görüntüyü tercih ediyor.

    Banyo seçiminde dikkat edilmesi gerekenler #2

    DOLAP SEÇİMİ: Dolap seçimlerindeki renk ve boyut banyoyu önemli ölçüde değişiklik katıyor. Banyonun içerisinde bulunan duşa kabin, klozet, çamaşır makinesi ve hatta kurutma makinesi gibi varlığı değiştirilemez olan nesnelerin boyutları ölçülerek dolaplara yer açılması oldukça önemlidir.

    Banyo seçiminde dikkat edilmesi gerekenler #3


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