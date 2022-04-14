Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri

Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri

Yenidoğan bebek odasını döşerken en önemli unsur, konfor ve emniyet. İşte bebeğinizin odası için ihtiyacınız olan öneriler.

Dokunmaya kıyamadığımız bebeklerimizin, havasını soluyarak uyuyacağı odası da özenle hazırlanıyor.

Doğuma kısa bir süre kala, dekorasyon arayışındaki anne adaylarına en büyük öneri ise bebeğin rahatlığı ve emniyeti oluyor.

İlk önerimizle kafanızda tasarladığınız odanın mobilyalarını tahta olarak seçerken bir kez daha düşünün.

Kir tutan tahta mobilyalardan kaçınılmalı

Tahta mobilyaların fazla oranda kir tuttuğu ve temizliğinin zor olduğu bilinirken, bebek odası için sakıncalı bir malzeme olarak görülmekte.

Antialerjik halı seçilmeli

Odada uçuşan tozları ve tüyleri üzerine toplayan fazla tüylü halılar, bebeğin boğazına kaçma riskinden dolayı tercih edilmememli.

Bebeğin sağlığını riske atacak her türlü adımdan kaçınmak için, odalarda antialerjik halıların kullanılması öneriliyor.

Bir önemli adım olarak, yapılana araştırmalara göre metal malzemelerin manyetik alan ürettiği belirlenip, bebeğin kendisini yorgun hissetmesi ve uyku düzensizliğine neden olduğu saptanmıştır.

Bu bağlamda bebek odasında büyük metal mobilyala kullanımından kesinlikle kaçınılması öneriliyor.

Ağaçtan yapılan mobilyalar kullanılabilir

Bebeğinizin odasında ağaçtan yapılam mobilya kullanımı doğru ve sağlıklı bir seçim olacaktır. Aynı zamanda toksik olmayan boyaların kullanıldığı mobilyaları tercih etmelisiniz.

Bebeğinizin odası kesinlikle hava ve güneş alan bir alan olmalı. Odayı aydınlatmakta kullanacağınız avizenin ışık gücünün çok kuvvetli olmaması ve boyutunun ufak olması tercih edilmelidir.

Kehribar renki bebeğin uykusunu etkilemez

Ek bir bilgi olarak, uyku terapistlerinin yaptığı araştırmalara göre, kırmızı ışığın gece kullanılması bebeği dinlenmeye ve uykuya teşvik eder. Aynı zamanda kehribar rengi ışıklar da bebeğin uykusunu etkilemeyen renklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Odada soğuk renkler tercih edilmeli

Bebek odasında tercih edilmesi gereken duvar renkleri, sakinleştirici bir etki yarattığı için mavi ve yeşil gibi soğuk renkler kullanılmalı. Aynı zamanda fildişi buz rengi ve opak renkler de gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

Aynı zamanda sivrisinekleri uzak tutan bu renkler bebeğinizi ısırıklardan da koruyabilir.