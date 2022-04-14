Petrol
107.57
-1.11%
Euro
15.97
0.34%
Dolar
14.61
0.12%
Altın
927.88
-0.04%
Borsa
2476
0.64%
Bitcoin
607.453
3.06%
BTXN Coin
31.98
4.20%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri

    Yenidoğan bebek odasını döşerken en önemli unsur, konfor ve emniyet. İşte bebeğinizin odası için ihtiyacınız olan öneriler.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri

    Dokunmaya kıyamadığımız bebeklerimizin, havasını soluyarak uyuyacağı odası da özenle hazırlanıyor.

    Doğuma kısa bir süre kala, dekorasyon arayışındaki anne adaylarına en büyük öneri ise bebeğin rahatlığı ve emniyeti oluyor.

    İlk önerimizle kafanızda tasarladığınız odanın mobilyalarını tahta olarak seçerken bir kez daha düşünün.

    Kir tutan tahta mobilyalardan kaçınılmalı

    Tahta mobilyaların fazla oranda kir tuttuğu ve temizliğinin zor olduğu bilinirken, bebek odası için sakıncalı bir malzeme olarak görülmekte.

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #1

    Antialerjik halı seçilmeli

    Odada uçuşan tozları ve tüyleri üzerine toplayan fazla tüylü halılar, bebeğin boğazına kaçma riskinden dolayı tercih edilmememli.

    Bebeğin sağlığını riske atacak her türlü adımdan kaçınmak için, odalarda antialerjik halıların kullanılması öneriliyor.

    Bir önemli adım olarak, yapılana araştırmalara göre metal malzemelerin manyetik alan ürettiği belirlenip, bebeğin kendisini yorgun hissetmesi ve uyku düzensizliğine neden olduğu saptanmıştır.

    Bu bağlamda bebek odasında büyük metal mobilyala kullanımından kesinlikle kaçınılması öneriliyor.

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #2

    Ağaçtan yapılan mobilyalar kullanılabilir

    Bebeğinizin odasında ağaçtan yapılam mobilya kullanımı doğru ve sağlıklı bir seçim olacaktır. Aynı zamanda toksik olmayan boyaların kullanıldığı mobilyaları tercih etmelisiniz.

    Bebeğinizin odası kesinlikle hava ve güneş alan bir alan olmalı. Odayı aydınlatmakta kullanacağınız avizenin ışık gücünün çok kuvvetli olmaması ve boyutunun ufak olması tercih edilmelidir.

    Kehribar renki bebeğin uykusunu etkilemez

    Ek bir bilgi olarak, uyku terapistlerinin yaptığı araştırmalara göre, kırmızı ışığın gece kullanılması bebeği dinlenmeye ve uykuya teşvik eder. Aynı zamanda kehribar rengi ışıklar da bebeğin uykusunu etkilemeyen renklerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #3

    Odada soğuk renkler tercih edilmeli

    Bebek odasında tercih edilmesi gereken duvar renkleri, sakinleştirici bir etki yarattığı için mavi ve yeşil gibi soğuk renkler kullanılmalı. Aynı zamanda fildişi buz rengi ve opak renkler de gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

    Aynı zamanda sivrisinekleri uzak tutan bu renkler bebeğinizi ısırıklardan da koruyabilir.

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #4

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #5

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #6

    Bebek odası için sağlıklı ve ideal dekorasyon fikirleri #7


    İlginizi Çekebilir

    Virüslerin düşmanı: Zeytin yaprağı çayı
    Sağlık

    Virüslerin düşmanı: Zeytin yaprağı çayı

    Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen ne güzelmişsin'
    Medya

    Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen ne güzelmişsin'

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir