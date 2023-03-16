Benesta Benleo Acıbadem'de peşinde yüzde 25 indirim kampanyası Merkezi lokasyonu, dünya çapında mühendislik farkı, modern tasarımı ve zengin sosyal olanakları ile öne çıkan Benesta Benleo Acıbadem’de ev almak artık daha kolay!

Yeni kampanya başlatılan projede 120 ay vadeyle konut fiyatının yüzde 80'inine kadar kredi kullanmak artık mümkün. Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim sunulan projede kişiye özel esnek ödeme planları da yapılıyor.

İstanbul'un en gözde semtlerinden Acıbadem’de modern, sağlam ve konforlu bir yaşam için çalışmaların hızla devam ettiği Benesta Benleo Acıbadem’de yeni bir ödeme kampanyası başladı. Merkezi lokasyonu, dünya çapında mühendislik farkı, modern tasarımı, kaliteli malzemeleri ve zengin sosyal olanakları ile öne çıkan projede, 120 ay vadeyle konut fiyatının yüzde 80'inine kadar kredi kullanmak artık mümkün. Peşin ödemelerde de yüzde 25 indirim kampanyasının başladığı projede kişiye özel esnek ödeme planları da yer alıyor.

Deprem güvenliği açısından oldukça sağlam bir kaya zemin üzerinde inşa edilen projede tüm yapı güvenliği unsurları, son deprem yönetmeliği olarak kabul edilen 2019 düzenlemeleri esas alınarak planlandı. Uluslararası standartlarda cephe detayları, ses, ısı ve su izolasyonu gibi yüksek mühendislik gerektiren işlemler ise Esta Construction’ın globaldeki mühendislik tecrübesinden ilhamla gerçekleştiriliyor. Tüm bu işlemlerin dünya standartlarında bir profesyonellikle gerçekleştirildiği Benleo Acıbadem’de uluslararası düzeyde kontrol ve denetleme sistemi uygulanıyor.

Yaş aldıkça değerlenen yapı malzemeleri ise zamansız bir tasarım bakışıyla yükselen Benesta Benleo Acıbadem’de her dairede geniş kullanım alanına sahip balkon, bahçe veya teras yer alıyor. 1+1’den 5+1’e kadar değişen daire tipleri; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks, teras bahçeli ve loft daireleri ile farklı yaşam seçeneklerini bir araya getiren Benesta Benleo Acıbadem’de daireler 3 metre tavan yüksekliğine sahip. Sarayburnu’ndan Kalamış’a 180 derece deniz manzaralı loftları ve doğayla iç içe bahçe katları ile dikkat çeken proje, sakinlerine yeni bir hayat vaat ediyor.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, "550 daireli ve her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projemiz büyük ilgi görüyor. Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var. Dünya mühendislik standartlarında geliştirdiğimiz ve hayatı özel kılan detaylarla tasarladığımız projemizi ‘Her Şey Dahil Lüks’ konsepti ile alıcıların beğenilerine sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştirmeye başlayacağız" dedi.

200 dönümlük Gata Ormana komşu

İstanbul’un en temiz havasına sahip olan Çamlıca lokasyonuna komşu olan proje, oksijen deposu 200 dönüm büyüklüğündeki Gata Ormanı’na komşu lokasyonda ayrıcalıklı ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Her iki yakanın kapsamlı sağlık kuruluşlarına, köklü eğitim kurumlarına, renkli sosyal ve ticari hayatına dakikalarla ifade edilen komşu lokasyonda yer alıyor. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje; Çamlıca Kulesi, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi Anadolu Yakası’nın renkli adreslerine; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarına ve Boğaz hattına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Projedeki sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “30 dönümlük arazimizin 15 dönümünü Benleo Park’a ayırdık. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Dünya standartlarında ödüllü proje

Türkiye’nin önde gelen tasarım ofislerinin mimari çözümleriyle ve dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında yer alan ESTA güvencesi ile şekillenen proje “daha önce benzeri yapılmamış mühendislik çözümleriyle” tamamlanıyor. Ödüllü birçok mimari grubun tasarımına destek verdiği Benesta Benleo Acıbadem, her metrekaresinde sunduğu iyi planlanmış fonksiyon zenginliğiyle ‘’Her Şey Dahil Lüks’’ tanımına yeni bir yorum getiriyor.

İnce detaylarıyla rafine bir yaşamı milimetrik detayda mühendislik fonksiyonelleri ve yüksek teknoloji ile buluşturularak sağlıklı yaşam alanları tasarlanması amaçlanan proje adeta, yaş alan ve bir klasik gibi yaş aldıkça değerlenen mimari çizgilere sahip. ESTA’nın fonksiyonellik ilkesini mimarlık ve tasarım harikası yapılar geliştirme imzası ile ön plana çıkaran Benesta Benleo Acıbadem, sadece bulunduğu bölgeye değil şehre de yeni bir değer katacak.

Benesta Benleo Acıbadem projesi mükemmeliyetçi yaklaşımıyla; “European Property Awards 2021” EPA organizasyonu tarafından, karma kullanım kategorisinde, beş yıldızlı proje olarak ödüllendirilerek dünya çapında otoritelerden de tam not aldı.

Projenin çok özel konumuna dikkat çeken Roksana Diker, “Şehrin akciğerleri Gata Ormanı’na komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası’nın yanı başında, Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor’’ dedi.