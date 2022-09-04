Beykoz doğal sit alanlarının 18 etabı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Beykoz Doğal Sit Alanlarının Derecelendirme Çalışmalarının geldiği aşama hakkında bilgi verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beykoz’da 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarından 18’inin tamamlandığını duyurdu.

Çalışma Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarında bitti

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul’un Beykoz ilçesinde yürütülen sit derecelendirme çalışmaları Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandı.

Boğaziçi alanı sınırları dışında kalan doğal sit alanları, 19 etap halinde tekrar ele alındı

Boğaziçi alanı sınırları dışında kalan doğal sit alanları, Türkiye genelinde başlatılan ardışık dört mevsim çalışmasına dayalı; ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları kapsamında 19 etap halinde yeniden değerlendirildi.

600 hektarlık alanda son aşamaya gelirdi

Bu bölgede 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanırken, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelindiği açıklandı.

"3 bin 500 hektarın üstündeki alanda planlamalar tamamlandı"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu kapsamda 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanmış, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelinmiştir. Tescili tamamlanan bölgede yerleşim bulunan Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik, Görele, Gümüşsuyu ve İncirliköy mahallelerini de kapsayan 3 bin 500 hektarın üstündeki alanda da planlama çalışmaları tamamlandı. Diğer bölgelerde ise planlama çalışmaları devam etmektedir.’’