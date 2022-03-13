Beykoz'da konutların metrekare fiyatları arttı

Beykoz, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçeler arasında 7'nci sırada yer aldı.

Gayrimenkul sitesinin yaptığı araştırmaya göre Beykoz'da konut fiyatlarında artış yaşandı.

Yapılan araştırma kapsamında şubat 2022 istatistikleri belirlendi. Beykoz’da kiralık konutların metrekare fiyatı yüzde 163 oranında arttı.

Son 1 yılda 3 büyük il içerisinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149 oranla İstanbul oldu.

BEYKOZ 7'NCİ SIRADA

İstanbul’da en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 25 TL olan kiralık konut fiyatı 2022'nin aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi.

Beykoz ise en yüksek kira artışının yaşandığı ilçeler arasında 7'inci sırada yerini aldı.

METREKARE KONUT FİYATI 22 TL'DEN 58'TL'YE YÜKSELDİ

Bölgede kiralık konutların metrekare fiyatı yüzde 163 oranında artarken, ortalama metrekare konut fiyatı 22 TL’den 58 TL’ye yükseldi.

İLÇELERDEKİ ARTIŞ ORANI

Kağıthane’yi sırasıyla yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.