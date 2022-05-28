Bilecik'e 400 konutluk TOKİ projesi yapılacak

Osmaneli ilçesine yapılacak TOKİ Projesi, yatırım planına alındı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de başlatılan TOKİ Projesi'nin yatırım planına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 287 konutluk 3 etap şeklindeki bu projeyle ilçenin konut ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı söyledi.

"Projemizin yatırım planına alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz"

Şahin, TOKİ Projesi ihalesinin yakında yapılacağını söyleyerek, "TOKİ Projemizin onaylanması ve yatırım planına alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a TOKİ Proje ekibine ve belediyemiz proje ekibine çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli için TOKİ Projemiz hayırlı olsun. Kısa sürede başlayacak 3'üncü etap TOKİ Projemiz sonrası inşallah yakında 400 konutluk, ardından 4'üncü etap için çalışmalar başlayacağız" dedi.