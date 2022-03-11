Bilecik'te 300 konutluk TOKİ projesi tamamlandı

TOKİ tarafından Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanında projeler yürüten TOKİ, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de proje çalışmaları başlattı.

Bölgede sona gelinen 300 konutluk projesinde sona yaklaşıldı. Konuya ilişkin olarak bilgilendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemiz için önemli olan bu projede ihale aşamasına geldi" dedi.

"KONUT İHTİYACIMIZI KISMEN DE OLSA KARŞILAYACAK"

Şahin, Osmaneli'nde büyük talep gören 3.TOKİ projemiz, Osmaneli-Bursa-Bandırma YHT hattının yatırıma başlamasıyla birlikte artan sanayileşme ve bunun sonucu konut ihtiyacı için büyük katkı sağlayacak. İhale aşamasına gelen 300 konutluk TOKİ projemizin bir an önce ihaleye çıkılması sürecinde belediye olarak tüm çalışmaları tamamladık. TOKİ tarafından Osmaneli mimarisine uygun çizilen konut projesi ilçemize değer katarken, artan konut ihtiyacımızı kısmen de olsa karşılayacak. Milletvekilimiz Selim Yağcı tarafından bizzat takip edilen süreçte kısa sürede ihaleye çıkılmasını bekliyoruz" dedi.