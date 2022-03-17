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- Binalarda depreme karşı dikkat edilmesi gereken konular
Binalarda depreme karşı dikkat edilmesi gereken konular
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 13:23
- Güncelleme : 17.03.2022 - 13:27
Türkiye'de son yıllarda yaşanan ve can kaybına neden olan depremlerin ardından, binaların depreme dayanıklılığı sorgulanmaya başlandı.
Eski binalarla birlikte yeni binaların da deprem dayanıklılığı merak konusu olurken, yüksek binalar da mercek altına alındı.
Bu kapsamda ülke genelinde 1999 depreminin ardından yapılan tüm binalar deprem yönetmeliğince yapılmasıyla sağlam kabul ediliyor.
7.6 ŞİDDETİ ÜZERİNDEN DURULUYOR
Önceki depremlerden sonra açıklama yapan uzmanlar, Türkiye’de bina yıkılmalarına ilişkin 7.6 şiddeti üzerinde duruyor.
Burada önemli olan nokta ise yüksek katlı binalar. Uzmanlar 7 kattan sonraki betonarme binalarda bu durumun değiştiğini ifade ediyor.
BİNALARIN DEPREM ZAYIFLIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Deprem bölgelerinde bulunan binaların deprem zayıflığı incelendiğinde öne çıkan konular şu şekilde:
- Binanın yaşı ve binanın bulunduğu bölge,
- Binanın onaylı projesine uygun olup olmadığı veya projesinin olup olmadığı,
- Kolon ve kirişlerde çatlakların olması,
- Bina cephesinde pencere kapı köşelerinde 45 derecelik çatlakların olması,
- Bina yüksekliğinin taban kısa kenarının iki katı veya daha fazla olması,
- Bodrum katın yapısı ve bodrum katta kuyu, sarnıç, vs. bulunması,
- Binanın bitişik nizam olması,
- Binada yumuşak kat bulunması,
- Binada kısa kolon etkisi olması,
- Bina yoğunluğuna bağlı salınım frekansı ile deprem frekansının örtüşmesi
vb. konular binaların deprem zayıflığında önem taşıyan konular arasında yer almaktadır.