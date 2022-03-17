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Binalarda depreme karşı dikkat edilmesi gereken konular

Binalarda depreme karşı dikkat edilmesi gereken konular

Eski binalar kadar yeni binaların da depreme dayanıklılığı oldukça merak ediliyor. Uzmanlar ise 1999 depreminin ardından yapılan tüm binaları sağlam kabul ediyor.