Petrol
108.06
0.76%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
606.041
-0.77%
BTXN Coin
29.84
-4.60%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Birecik'te 850 konutluk TOKİ projesi sona yaklaştı

    Bölgede heyecanla beklenen 850 konutluk TOKİ projesinde çalışmalar hızla devam ederken, Şanlıurfalılar ev sahibi olmak için geri sayıma başladı.
    • 20.04.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birecik'te 850 konutluk TOKİ projesi sona yaklaştı

    Şanlıurfa Birecik'te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi de hayata geçiyor.

    İHA'nın haberine göre, barınma ihtiyacını büyük ölçüde giderecek ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapma imkanı sunacak olan 850 konutluk TOKİ Projesinde sona yaklaşılıyor.

    "850 konut, okul, cami ve sosyal tesis için hummalı çalışma var"

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ilçedeki inşaat çalışması devam eden TOKİ konutlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu ilçemize kazandırdığımız 850 konut, okul, cami ve sosyal tesislerin yer aldığı Çoğan bölgesinde hummalı bir çalışma var, binalar yükseliyor. Ev sahibi olma hayaline az kaldı. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Birecik te 850 konutluk TOKİ projesi sona yaklaştı #1


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Gülümse Kaderine yayın tarihi
    Medya

    Gülümse Kaderine yayın tarihi

    Anne olmak istemiyorum
    Magazin

    Anne olmak istemiyorum

    Görüş Bildir