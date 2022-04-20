Birecik'te 850 konutluk TOKİ projesi sona yaklaştı

Bölgede heyecanla beklenen 850 konutluk TOKİ projesinde çalışmalar hızla devam ederken, Şanlıurfalılar ev sahibi olmak için geri sayıma başladı.

Şanlıurfa Birecik'te Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi de hayata geçiyor.

İHA'nın haberine göre, barınma ihtiyacını büyük ölçüde giderecek ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapma imkanı sunacak olan 850 konutluk TOKİ Projesinde sona yaklaşılıyor.

"850 konut, okul, cami ve sosyal tesis için hummalı çalışma var"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ilçedeki inşaat çalışması devam eden TOKİ konutlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu ilçemize kazandırdığımız 850 konut, okul, cami ve sosyal tesislerin yer aldığı Çoğan bölgesinde hummalı bir çalışma var, binalar yükseliyor. Ev sahibi olma hayaline az kaldı. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.