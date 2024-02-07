Birleşik Krallık'ta konut fiyatları hızlı arttı Halifax, Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayarak ortalama rakamlara dair de bilgi verdi. Buna göre, Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında ocakta son bir yılın en büyük artışı görüldü.

AA

Halifax Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı ocakta, aylık bazda yüzde 1,3 ve yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

Böylece ülkede konut fiyatları üst üste dördüncü ayda da yükselişini sürdürdü.

Ortalama konut fiyatında Ocak 2023'ten bu yana görülen en büyük artış kaydedildi.

Ortalama konut fiyatı bu artışla geçen ay 291 bin 29 sterline çıktı.

Konut fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış Kuzey İrlanda'da görülürken, İskoçya ve Galler'de fiyatlar sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3,2 yükseldi.

Londra konut fiyatı 529 bin 528 sterlin

İngiltere'nin başkenti Londra, 529 bin 528 sterlinle ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge olmaya devam etti.

Buna rağmen fiyatlar ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

"Fiyatlar son 4 aydır yükseliyor"

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, konut fiyatlarının son 4 aydır yükseldiğini belirtti.

Alıcı ve satıcı arasındaki güveni etkileyen etmenler pozitif

Rekabetin artmasıyla mortgage oranlarının düşürülmesinin, enflasyonist baskıların azalmasının ve iş gücü piyasasının hala dirençli olmasının alıcı ve satıcı arasındaki güvenin artmasına katkı sağladığını kaydeden Kinnaird, şu ifadeleri kullandı:

Bu da 2024 yılı konut piyasasına olumlu bir başlangıç yapılmasını sağladı. Bununla birlikte, konut sektöründe hareketlilik son aylarda artmış olsa da, faiz son yıllarda görülen tarihi düşük seviyelere kıyasla yüksek kalmaya ve talep arzı aşmaya devam ediyor.

Depozito fiyatları arttı

İlk evini satın almak isteyenler için ortalama depozito miktarı şu anda 53 bin 414 sterlin, yani satın alma fiyatının yaklaşık yüzde 19'u. Bu nedenle, yeni alıcıların neredeyse 3'te ikisinin ortak ev satın alması şaşırtıcı değil. İleriye yönelik baktığımızda, geniş belirsizlik zemininde satın alma zorluklarının devam etmesini bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)