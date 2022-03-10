Bodrum’da kaçak yapılaşma 2 kat arttı

İmar affı söylentileriyle birlikte bölgede bazı vatandaşlar evleri büyütürken bazı vatandaşlar ise kaçak yapılaşmaya başvurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmalar devam ediyor.

İnşaat sezonunun başlaması ve imar affı söylentileri Bodrum Belediyesi'ne gelen ihbarlarla birlikte kaçak yapıları 2 kat artırdı.

Ekipler, imar mevzuatına aykırı olarak tespit edilen ve kaçak olarak belirlenen yapıların yasal işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Son olarak Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışmaları devam ederken, iki katlı 98 metrekare yapının yansıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılması kararı alındı.

"BİZ BODRUM'DA KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VEREMEYİZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, imar affı söylentilerinin kaçak yapılaştırmayı artırdığını ifade ederek “Bütün herkes kaçak inşaatları ihbar ediyor. biz kaçak yapıları tespit edip mühürlüyoruz buna rağmen kaçak yapılaşmaya devam ediyorlar. Mühür fekki yapıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ve sonunda yıkıyoruz. Herkes şu anda kaçak yapılaşma içerisinde imar affı beklentisiyle yasallaştırırız gözüyle bakıyor. Şu anda bakanlıklarla yapılan görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda böyle bir çalışma içerisinde olunmadığı söyleniyor. Biz bu kadar insanla, belediye ekibi ve Çevre İl Müdürlü ekipleri ile birlikte baş edemez hale geldik. Zabıta gidiyor, yapı kontrol ekipleri gidiyor, mühür vuruyoruz, yıkım yapıyoruz. Buna rağmen kaçak yapılaşma durmuyor. Çünkü bir beklenti var. Seçim yaklaşıyor, imar barışı olacak diye bir beklenti var. Biz Bodrum’da bu kaçak yapılaşmaya izin veremeyiz.





"HİÇBİR ŞEKİLDE BU KONUDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Toplumsal bir travma var. İnsanlar komşularıyla düşman hale geldi. Herkes bir birini şikayet eder hale geldi. Sitelerde evlerini büyütenler, balkonları kapatanlar, gerçekten büyük bir travma var. Bu travmayı önlemenin yolu, devletimizle beraber, yerel yönetimlerimiz, herkesin, büyün vatandaşlarımızın, müteahhitlerimizin, kurallara uyması ve yaptırımlarında uygulanmasıdır. Biz yıkımlara devam edeceğiz. Şu anda da sürdürüyoruz. Özellikle sahillerde iskelelere kadar, müdahale etmeye başladık. Kaçak yapı müdahalelerini imar konunu gereği, 775 dediğimiz gece kondu yasası gereği, müdahaleleri yapıyoruz. Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız. Hiçbir baskı, hiçbir terkin bizi bu konuda yıldıramaz. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu topyekun bir mücadele hatta mücadeleye bile gerek yok kimse kaçak yapı yapmazsa hepimiz bu vahşetten kurtuluruz.

Bu iş bulaşıcı. O yapmış ben niye yapmayayım diye giden bir süreç var. Bu benim vicdanıma hiçbir şekilde anlata bileceğim bir durum değil. Şu anda imar affı söz konusu değil, bu konuda tekrar söylüyorum. Çevre bakanlığımızın bu konuda çok net bir açıklama yapması lazım. İşte o zaman bu yapılaşmaları durdurabiliriz diye düşünüyorum. Hem kaçak hafriyat dökümü, hem kaçak inşaat, maalesef bizim geleceğimizi tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

KAÇAK İSKELELER DE YIKILIYOR

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Yahşi Mahallesi’nde, 211 ada 4 numaralı parselin önünde, bir site yönetimine ait iskelenin sökümüne gerekli tebligatlar sonrasında başlandı.

Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri Bodrum Belediyesi ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.













