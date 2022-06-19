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    Bolu'da konut satışları arttı

    TÜİK'in verilerine göre; 2022 yılının mayıs ayında Bolu'da 565 konut satıldı.
    • 19.06.2022 - 10:24
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    Bolu'da konut satışları arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı konut satış rakamlarını yayınladı.

    İHA'nın haberine göre; Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

    Bolu’da 2022 Mayıs ayı konut satışlarındaki rakamlar araştırma sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı.

    Konut satışı 2 kat arttı

    Araştırmaya göre 2021’in Mayıs ayında 266 konutun satıldığı Bolu’da 2022’nin aynı ayında 565 konut satıldı.

    Satılan konutların 105’ini ipotekli satışlar, 460’nı ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

    İstanbul ise 22 bin 148 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu.

    Bolu da konut satışları arttı #1


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