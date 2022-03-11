Bursa'da dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara hızla devam ediliyor.

Bursa'da yenilenme ve depreme karşı tedir çalışmaları devam ediyor.

Bölge genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında tespit edilen riskli binalar yenilenirken aynı zamanda kente modern görünüm katmak hedefleniyor.

Bu kapsamda plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nde 'Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde' inşaatlar yükselmeye başladı.

YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilen projede inşaatlar devam ederken, Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü kapsamında da yıkımlar sürüyor.

137 PARSELDEN 58'İ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanılırken, 1. etabın ilk kısmını oluşturan 137 parselden 58’i ile de anlaşma sağlandı.

Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu geçtiğimiz ay boşaltılan 4 binanın yıkımını gerçekleştiren ekipler, boşatılan 2 dükkan ile 2 binanın daha yıkımına başladı.

"HALKIMIZIN İHTİYAÇ DUYACAĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL KULLANIMLARI ARTIRDIK"

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın Kent Meydanı’ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile, mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50’den yüzde 70’e çıkardık. Bu sayede, dönüşüm amaçlı yatırım yapmak isteyen girişimciler ile bölgede yaşayan vatandaşlar için daha elverişli durum oluşturduk. Önceki plana göre parsel büyüklüklerini düşürerek, dönüşüm sürecinin daha kolay işlemesine katkıda bulunduk. Bölgede yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal ve kültürel alan ile park alanı gibi kullanımları artırdık. Yalova Yolu’nun fiilen kullanılabilen genişliği ortalama 36 metre iken biz bu genişliği 70 metreye çıkardık. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline dönüştürmekte kararlıyız” dedi.