Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 30 bin tapu dağıtılacak

Şehir nüfusunun yüzde 21'nin yaşadığı Yıldırım'da kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kentsel dönüşüm projeleriyle planlı ve sağlıklı bir yapılaşma hedefleniyor.

Osmanlı mirası olarak anılan ilçede, şehir nüfusunun yüzde 21'i yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeninın gölgesinde temeli atılan proje çalışmaları, yeni yılda hız kazanarak devam ediyor.

"30 BİNİN ÜZERİNDE HAK SAHİBİNE TAPU VERİLECEK"

İmardan kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan sosyal yaşam alanlarına, kültür sanattan spor faaliyetlerine birçok konuda proje ve hizmet ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın 3'te birinde imarla ilgili bir gündem söz konusu. 2022 yılında inşallah 30 binin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı gerçekleştirerek bölgenin imar planı ve uygulaması problemlerini çözmüş olacağız. Bu vesileyle 2022'yi 'tapu ve dönüşüm yılı' ilan ettik." dedi.

TAPULAR YIL SONUNA KADAR DAĞITILACAK

Açıklamalarında daha önce Değirmenönü Mahallesi'nde, Karapınar Mahallesi'nin bir bölümünde tapu dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, Karapınar'ın kalanı ile Demetevler, Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Arabayatağı, Ulus, Mevlana ve Yavuz Selim mahallelerinde de, tapu dağıtımlarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"EN BÜYÜK ENGEL İMAR UYGULAMASI"

Yılmaz, "Burası Ankara Yolu'nun altı dediğimiz bir bölge. 200 bin insanın yaşadığı bir bölgede tapu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bölge bölge ilçemizin tüm kesimlerinde de imar uygulaması çalışması gerçekleştiriyoruz. Dönüşümün önündeki en büyük engel imar uygulamaları. Biz bu engeli kaldırmış oluyoruz. Bu engeli kaldırdığımızda bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız projeler olacak, özel sektörle yaptığımız projeler olacak. Hemşehrilerimizin özel sektörle direkt yapacağı modeller olacak. Bunların zeminini hazırlıyoruz. Bunların üstüne 2022 yılından itibaren güzel örneklerin, modellerin ve dönüşüm projelerinin ortaya çıkacağını da şimdiden görüyoruz." dedi.

"PROJEMİZ YÜZDE 100 UZLAŞMAYLA GERÇEKLEŞİYOR"

Oktay Yılmaz, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak bir projeyi hayata geçirdiklerinişu sözlerle ifade etti:

"Aynı zamanda imar uygulaması yaptığımız bu projede sadece eski binaların yerine yeni binalar yapmıyor, bununla beraber sosyal yaşam alanları, sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Projemizin en önemli özelliği yüzde 100 uzlaşmayla gerçekleştiriyor olmamız. Eski binaların tamamını yıktık. Önümüzdeki günlerde temel atacağız. İnşallah 2023'te de hak sahiplerine yeni konutlarını teslim edeceğiz." diye konuştu.

"YENİ BİR REZERV ALAN KAZANMIŞ OLACAĞIZ"

Yapımı tamamlanan 650 konutluk ilk etabın 300 konutunu hak sahiplerine teslim edecekleri bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlimizde kalan diğer konutları da bir sonraki etaptaki hak sahiplerine teslim ederek yeni bir rezerv alan kazanmış olacağız. Bu şekilde hem bölgede bir model oluşturmuş olunacak hem de domino etkisiyle bir süreç yönetmiş olacağız. Proje güzel olunca, vatandaşımızın desteği olunca 'Neden o etaptan başladınız da bizim etaptan başlamadınız?' gibi sitemlerle de karşı karşıya kalmıyoruz. Bu da hemşehrilerimizin aslında kentsel dönüşüme sıcak baktığının önemli bir göstergesi. Tabii burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Bakanımız Sayın Murat Kurum'un büyük bir desteği olduğunu da ifade etmek lazım." ifadelerini kullandı.