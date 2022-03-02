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Çanakkale'de 509 konut projesi için çalışmalara başlandı

Çanakkale'de 509 konut projesi için çalışmalara başlandı

TOKİ tarafından 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' kapsamında Çanakkale'ye yapılacak projenin 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacağı belirtildi.