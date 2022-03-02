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    Çanakkale'de 509 konut projesi için çalışmalara başlandı

    TOKİ tarafından 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' kapsamında Çanakkale'ye yapılacak projenin 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:16
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    Çanakkale'de 509 konut projesi için çalışmalara başlandı

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çanakkale'de 2014 yılında başlanan kentsel dönüşüm projesi için harekete geçti.

    Bölgede depreme dayanıksız 860 konutun yenilenme çalışmalarının üzerinden 7 yıl geçti.

    509 KONUT VE 25 DÜKKAN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

    Bu kapsamda projeden bir türlü sonuç alınamaması TOKİ'yi harekete geçirdi ve toplamda 509 konut ve 25 dükkan projesi için çalışmalara başlandı.

    İHALE 24 MART'TA

    Çalışmalarla yakından ilgileneceğini duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, uygun fiyatlı konutların yer alacağı Çanakkale Cevatpaşa TOKİ Projesi ihalesinin 24 Mart'ta yapılacağının müjdesini verdi.

    Çanakkale de 509 konut projesi için çalışmalara başlandı #1


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