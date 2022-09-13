Sosyal konut projesinden kira fiyatlarına kadar birçok konuya değindiğimiz Bakan Murat Kurum'la özel yayınımız, yarın saat 13'te Ensonhaber.com'da...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu.

Bugün saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projenin detayları açıklandı.

Bakan Kurum Ensonhaber.com'a konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum projeye ve kira fiyatlarına dair önemli açıklamaları Ensonhaber.com'a yaptı.

Yarın saat 13.00'te tamamını izleyebileceğiniz videodan Bakan Kurum'un değindiği konular ise şu şekilde:

Çevre Bakanı Murat Kurum'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar - Video

"Konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıp teslim edeceğiz"

"Tüm vatandaşlarımız, işçisi, emeklisi, engellisi, asgari ücretle çalışanlar, gençlerimiz bu projeyi merakla takip ediyorlar. Bir an önce afetlerde de olduğu gibi konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıp teslim etmemiz gerekiyor.





"Hukuki mücadelenizde sonuna kadar haklısınız"

Ev sahibiniz size yüzde 25 üzerinde zam yapmak istiyorsa kesinlikle yapmayın. Hukuki mücadelenizde sonuna kadar haklısınız. Gerekli her türlü desteği vermeye razıyız.





"Projeyi açıklar açıklamaz fiyatlarda düşüşler oldu"

Biz bu projeyi açıklar açıklamaz konut fiyatlarında yüzde 10 bir düşüş oldu. Kiralar yine aynı şekilde düşüşte ve bunun hemen arkasından bir 3. etabı olacak. Dolayısıyla üreticimize de yatırımcımıza da ev sahibi olmayan bütün vatandaşlarımıza da duyurumuz bu çerçevede hareket etsinler"