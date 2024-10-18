Çin, gayrimenkul sektöründen canlanma adımları

AA

Çin'de gayrimenkul sektöründe koronavirüs salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerden birisi oldu.

Çin'de 2022'de yıllık bazda yüzde 10 azalan gayrimenkul yatırımları, günümüze kadar azalarak gerilemeye devam etti.

Evergrande ve Country Garden gibi en dev emlak ve inşaat şirketleri iflasa sürüklendi.

Çin hükümeti, şimdi son 3 yıldır düşüşte olan gayrimenkul sektörünü canlandırmaya yönelik bazı aşamalı politika adımlarını duyurdu.

Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ön şartları yerine getiren inşaat projelerine yönelik kredi desteğinin yıl sonuna kadar 4 trilyon yuana (560 milyar dolara) çıkarılacağını belirtti.

İLAVE 1 MİLYON KONUT YENİLENECEK

"Beyaz liste" olarak adlandırılan, ön şartları karşılayan emlak ve konut projelerine şu ana kadar 2,23 trilyon yuan (310 milyar dolar) aktarıldığına dikkati çeken Bakan Ni, kent-köy ve harap yapıların yenilenmesi projelerine hız verilerek 1 milyon ilave konut yenileme yapılacağını ve bu yerlerde yaşayan vatandaşlara tazminat sağlanacağını kaydetti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), Maliye Bakanlığı ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi (NFRA) yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda gayrimenkul sektörünü ortak çabalarla canlandırma sözü veren Ni, "Piyasa son üç yıldaki düzenleme döneminin ardından dip noktayı gördü. Hükümet olarak sektörü canlandırmaya yönelik zorlu mücadeleyi önünde sonunda kazanacağız." dedi.