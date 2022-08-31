Petrol
96.57
-1.30%
Euro
18.2833
0.40%
Dolar
18.1983
-0.02%
Altın
1.007
0.08%
Borsa
3175
0.33%
Bitcoin
367.028
0.88%
BTXN Coin
4.17
0.72%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    Çin'den konut sektörüne 29 milyar dolarlık kredi desteği

    Ülkede büyük bir krizle karşı karşıya kalan konut sektörüne, yapımı duran projeler için tüm zamanların en yüksek mali destekli kredi desteği verilecek.
    • 31.08.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'den konut sektörüne 29 milyar dolarlık kredi desteği

    Çin, yapımı duran konut projelerinin alıcılara teslim edilmesini sağlamak adına 29 milyar dolarlık özel bir kredi sunacak.

    Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından yürütülen projeyle birlikte, yarım kalan projelerin tamamlanması amaçlanıyor.

    En büyük mali hamle

    Bu kapsamda alıcılar tarafından ciddi bir baskı altında kalan emlak sektörü için finansman desteğinin artırıldığı belirtildi.

    Ülkede ev fiyatları ve emlak satışlarının düşmesinin ardından alınan bu kararın, konut krizini kontrol altına almak adına yapılan en büyük mali hamle olduğu kaydedildi.

    Çin den konut sektörüne 29 milyar dolarlık kredi desteği #1

    Kredi faizi ilk iki yılda yüzde 2,8

    Kamu bankaları, yerel yönetimlere ilk iki yılda yüzde 2,8, üçüncü yılda yüzde 3,2 faizle kredi sağlayacak.

    Yerel yönetimler tarafından ihtiyaç duyulan projelere aktarılacak olan krediler, yalnızca yapımı duran projelerle sınırlı olacak.

    Gayrimenkul yatırımları yüzde 6,4 azaldı

    AA'nın aktarımına göre; Pekin, kredi desteği ile birlikte tüm sektörü krize sokabilecek seviyeye ulaşan sıkıntıyı önlemeyi hedefliyor.

    Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, Çin'de gayrimenkul yatırımları yılın ilk 7 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalmıştı.

    Çin den konut sektörüne 29 milyar dolarlık kredi desteği #2


    İlginizi Çekebilir

    Gana'da, hayvanat bahçesine tırmanan adamı aslan parçaladı
    Medya

    Gana'da, hayvanat bahçesine tırmanan adamı aslan parçaladı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Antalya'da salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor
    Yaşam

    Antalya'da salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor

    Görüş Bildir