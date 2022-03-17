Çocuk odası dekorasyon önerileri

Çocuk odalarını dekore ederken trend ürünlerden faydalanmak ve aynı zamanda çocukların fikirlerini almak oldukça önemlidir.

Her yıl değişen ev dekorasyon trendlerinde çocuk odaları da yakından takip ediliyor.

Diğer alanlardan farklı olarak çocuk odalarında tercih edilen eşyaların uzun ömürlü olması oldukça önemlidir.

Bu sayede çocuklar kendi yaşam alanlarında daha mutlu ve kaliteli zaman geçirirler.

İSKANDİNAV STİLİ

Çocuk odalarında en sık tercih edilen ve yş grubuna en uygun olan modern dekorasyon hiç şüphesiz İskandinav stilidir.

Her eşyanın doğal yapım ve uzun ömürlü olması bu stile olan ilgiyi artıran sebepler arasında yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çocuk odalarında işlevsellik oldukça önem taşıyor. Eğlenceli ve uzun ömürlü dekorasyonlar sürdürülebilirlik açısından büyük fayda sağlıyor.

AKTİVİTE ALANI

Çocukların en sık vakit geçirdikleri alan oturma odası ya da evin herhangi bir başkas bölümü olmamalıdır. Diğer odalara oranla kendi odalarında aktivite alanı yaratılması oldukça önemlidir. Bu durum kendi odalarını benimsemeleri için de önem taşımaktadır.

ALERJEN ÜRÜNLER

Çocuk odalarında ön planda tutulması gereken en önemli konulardan birisi de çocukluk astımı olarak bilinen alerjik astımı tetikleyen eşyaları odadan uzak tutmak. Tüylü halılar ve peluş oyuncaklar bu durumu en çok etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Çocuk odalarında toz tutacak fazla eşya koymamaya dikkat etmek oldukça önemlidir.

ÇOCUKLARA KULAK VERİN

Odayı dekore ederken çocukların zevkleri ve tercihleri büyük önem taşımaktadır. Çocuk odasında en çok vakit geçirecek kişiler çocuklardır ve bu kapsamda dolap ve raflar çocukların boylarına göre tasarlanmalıdır. Odanın bir duvar bölümünü boyama tahtası olarak kullanılabilir Bu durumda çocukların evin herhangi bir bölümünü boyama isteği ve zarar verme durumu ortadan kalkar.