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    Değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün 28 Şubat

    Değerli konut vergisi belirli bir rakamı aşan konutlardan alınıyor. Belirli zamanlarda taksit ödemeleri yapılan konut vergisinde ilk taksit ödemesi için son gün pazartesi olarak açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 09:16
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    Değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün 28 Şubat

    Değerli Konut Vergisi, konut olarak sahip olunan yıl için belli bir miktarı aşan değerdeki taşınmaz üzerinden alınan bir vergidir.

    2021 yılı için tespit edilen miktarın aşılması durumunda taşınmaz üzerinden vergi alınır.

    01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANIYOR

    Türkiye sınırları içerisinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan alınan vergi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.

    Bina vergi değeri 5.227.000 TL üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutuldu.

    Değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün 28 Şubat #1

    28 ŞUBAT SON GÜN

    Buna göre 2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün de belirlendi.

    28 Şubat Pazartesi günü son ödemelerin gerçekleşmesi gerektiği açıklanırken, 1 Mart'tan itibaren de 2021 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanname ve 1'inci taksit ödeme süreci başlayacak. İlk taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi ise önem taşıyor.

    2022 yılı emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1'inci taksit ödeme süreci de yine 1 Mart'ta başlayacağı duyuruldu.

    Değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün 28 Şubat #2


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