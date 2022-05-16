Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti

İnşaat sektörünü durma noktasına getiren demir fiyatlarındaki yükseliş düşüşe geçti. Mart ayında 16 bin 400 TL olan demir fiyatları 14 bin 500 TL'ye geriledi.

Ham maddeye gelen zamlar sonucunda inşaat sektörü sekteye uğrarken, müteahhitlere bir sevindirici haber geldi.

2021 yılının Eylül ayında 12 ve 32 mm arası demir fiyatları 6 bin 650 TL iken bu fiyatlardaki artış ekim ayında başlayarak, 2022 yılının Mart ayında 16 bin 100 TL'ye ulaştı.

İnşaat sektörü bu nedenle durma noktasına gelirken, müteahhitler kan ağlamaya başlamıştı.

16 bin 400'TL'ye kadar çıktı

Zirve fiyat olarak 2022 yılı nisan ayında 16 bin 400 TL'ye çıkan demir fiyatları, an itibariyle bir nebze de olsa düşüşe geçti.

En yüksek fiyatın görüldüğü nisan ayının ilk günlerinin ardından demir fiyatları günden güne azalmaya başladı.

An itibariyle demir fiyatları 14 bin 500 TL

Mayıs ayının ilk günlerinde 15 bin 200 TL'ye kadar düşen demir fiyatları 13 Mayıs itibarıyla 14 bin 500 TL olarak kayıtlara geçti.