Petrol
109.96
-1.43%
Euro
16.18
0.40%
Dolar
15.52
0.29%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2418
-0.05%
Bitcoin
469.064
-2.14%
BTXN Coin
12.78
-4.91%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti

    İnşaat sektörünü durma noktasına getiren demir fiyatlarındaki yükseliş düşüşe geçti. Mart ayında 16 bin 400 TL olan demir fiyatları 14 bin 500 TL'ye geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti

    Ham maddeye gelen zamlar sonucunda inşaat sektörü sekteye uğrarken, müteahhitlere bir sevindirici haber geldi.

    2021 yılının Eylül ayında 12 ve 32 mm arası demir fiyatları 6 bin 650 TL iken bu fiyatlardaki artış ekim ayında başlayarak, 2022 yılının Mart ayında 16 bin 100 TL'ye ulaştı.

    İnşaat sektörü bu nedenle durma noktasına gelirken, müteahhitler kan ağlamaya başlamıştı.

    16 bin 400'TL'ye kadar çıktı

    Zirve fiyat olarak 2022 yılı nisan ayında 16 bin 400 TL'ye çıkan demir fiyatları, an itibariyle bir nebze de olsa düşüşe geçti.

    En yüksek fiyatın görüldüğü nisan ayının ilk günlerinin ardından demir fiyatları günden güne azalmaya başladı.

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti #1

    An itibariyle demir fiyatları 14 bin 500 TL

    Mayıs ayının ilk günlerinde 15 bin 200 TL'ye kadar düşen demir fiyatları 13 Mayıs itibarıyla 14 bin 500 TL olarak kayıtlara geçti.

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti #2

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı
    3. Sayfa

    Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
    Gündem

    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

    Görüş Bildir