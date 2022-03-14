Demir fiyatlarında sert yükseliş

İnşaat demiri ton fiyatı illere göre belirlenirken demirin en pahalı satıldığı il İstanbul oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş birçok sektörü sekteye uğrattı.

Demir fiyatları başta olmak üzere birçok inşaat malzemesine zam olarak yansıdı.

Tedarik krizi nedeni ile demir fiyatları uluslararası borsalarda adeta alev alırken Londra Metal Borsası tarihi seviyeleri görerek rekor kırdı.

Yaklaşık 2 senedir rekor zam gören inşaat malzemeleri fiyatları nedeni ile zor durumda olan müteahhitler demir fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olmaya başladılar.

MÜTEAHHİTLER PANİK HALİNDE

Fabrikalarda inşaat demiri teslim fiyatları 925 dolara kadar çıkarken devam eden işi olan müteahhitlerin fiyatlar daha da artacak paniği ile stok alımı yapması inşaat demiri ton fiyatını daha da yukarı çekmeye başladı.

DEMİRİN EN PAHALI SATILDIĞI İL İSTANBUL

İnşaat demiri ton fiyatı illere göre belirlenirken demirin en pahalı satıldığı il İstanbul oldu.

İstanbul'da 8'lik inşaat demiri ton fiyatı 16 bin 930 liradan satılırken bu fiyat Ankara'da 16 bin 400 TL ve İzmir'de 16 bin TL olarak uygulanıyor.

0'luk inşaat demiri ton fiyatı İstanbul'da 16 bin 830 TL olarak uygulanırken bu rakam Ankara'da 16 bin 400 TL ve İzmir'de ise 15 bin 900 TL olarak açıklandı.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

İnşaat demiri ton fiyatı için yapılan açıklamalarda Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri, uluslararası borsalardaki demir fiyatları ve iç piyasada ise Merkez Bankası faiz kararı ile dolar kuru yakından takip edilecek.