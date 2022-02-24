Denizli’de 760 binaya yapı ruhsatı verildi

2021 yılının 3’üncü çeyreğini oluşturan ekim – aralık döneminde, yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 577 bin 287 metrekare olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim-aralık dönemine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Bu kapsamda açıklanan istatisklerine göre Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 577 bin 287 metrekare olduğu belirlendi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 760, daire sayısı ise bin 989 olarak gerçekleşti.

ORTAK KULLANIM ALANI 96 BİN 545 METREKARE

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 282 bin 408 metrekare, konut dışı kullanım alanı 198 bin 334 metrekare, ortak kullanım alanı ise 96 bin 545 metrekare olarak gerçekleşti.

İl genelinde, 2021 yılı ekim - aralık döneminde 'yapı kullanma izin belgesi' verilen yapıların yüz ölçümü 645 bin 440 metrekare oldu.

308 BİN 622 METREKAREYE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLDİ

Dönem içerisinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 694 olurken, daire sayısı 2 bin 575 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 308 bin 622 metrekare, konut dışı kullanım alanı 207 bin 466 metrekare ve ortak kullanım alanı ise 129 bin 352 metrekare olarak kayıtlara geçti.