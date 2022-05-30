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    Deprem sigortalı evlerin sayısı artıyor

    Deprem sigortası oranları hakkında konuşan DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Geçtiğimiz seneye göre 9,4 milyon poliçe adedi vardı. Bunun şu anda 10,7 milyona ulaştığını görüyoruz" dedi.
    • 30.05.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:10
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    Deprem sigortalı evlerin sayısı artıyor

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK),  depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Türkiye'de bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen "Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nda ön elemeleri geçen 21 takım, final için İstanbul’da buluştu.

    "Sigortalılık oranı İstanbul'da yüzde 63"

    Etkinlikte zorunlu deprem sigortası oranları hakkında bilgi veren DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Sigortalılık oranı Marmara Bölgesi'nde yüzde 62, İstanbul’da yüzde 63, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ise bu oranların geride kaldığını görüyoruz. İl bazında deprem yaşayan illerin sigortalılık oranı deprem sonrasında yükseliyor. Biz bunu istemiyoruz." dedi.

    "10,7 milyon vatandaşımızın konutları sigortalı"

    Güler, "Yaklaşık 45 milyar hasar ödeme kapasitesine sahip. Şu anda 10,7 milyon vatandaşımızın konutları sigortalı. Biz bu oranın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Genel sigortalılık oranı ise yüzde 54 seviyelerinde. Yurt dışına göre sigortalılık oranımızın iyi yerlerde olduğunu görüyoruz. Kaliforniya’da sigortalılık oranı yüzde 15, Japonya’da ise yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 100 seviyelerine çıkartmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

    "Depremi yaşayan illerde sigortalılık oranı deprem sonrasında yükseliyor"

    Türkiye’deki bölgelere ve illere göre sigortalılık oranlarına da değinen Güler, "Marmara Bölgesi'nde yüzde 62, İstanbul’da yüzde 63, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ise bu oranların geride kaldığını görüyoruz. İl bazında ise deprem yaşayan illerin sigortalılık oranının deprem sonrasında yükseldiğini görüyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Deprem olmadan yapılırsa daha faydalı olacaktır. Geçtiğimiz seneye göre 9,4 milyon poliçe adedi vardı. Bunun şu anda 10,7 milyona ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık 1 milyon adetlik bir artış yaşadık. Ortalama bir betonarme yapının sigorta fiyatı 367 TL olarak belirledik." diye konuştu.

    Deprem sigortalı evlerin sayısı artıyor #1

    Deprem sigortalı evlerin sayısı artıyor #2


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