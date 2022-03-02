Deprem sigortası bulunan konutların yarısı 15 yaşın altında

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de sigortalı konutların yarısından fazlasının 15 yaş ve altında olduğu belirtildi.

Muhtemelen büyük İstanbul depreminin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yetkililer tarafından riskli bölgeler mercek altına alındı.

Bu kapsamda Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası bulunan binalar araştırıldı.

Yapılan incelemelere göre Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konutların yüzde 44,38'ini 2007 ile 2019 yılları arasında inşa edilen yapılar oluştururken, 2020 ve sonrası yapılan konutların oranı yüzde 9,34'ü buluyor.

YÜZDE 4'Ü 1975 YILINDA İNŞA EDİLEN BİNALARA AİT

15 ve altı yaşa sahip bu iki gruptaki konutların toplamdan aldığı pay yüzde 53,72'ye ulaşıyor.

Sigortalı konutların yüzde 25,63'ünü 1976-1999'da, yüzde 16,43'ünü 2000-2006'da, yüzde 4,23'ünü ise 1975 ve öncesinde inşa edilen yapılar oluşturuyor.

SİGORTALILIK ORANINI İNTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENMEK MÜMKÜN

Öte yandan vatandaşların DASK'ın internet sitesinde bulunan İnteraktif Deprem Haritası üzerinden seçtikleri ilde bulunan toplam konut sayısını, o gün itibarıyla yürürlükte olan Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısını ve ilgili şehirdeki sigortalılık oranı bilgisine ulaşması da mümkün kılınıyor.

RİSK GRUBU BİLGİLERİ MAHALLE BAZINDA ÖĞRENİLİYOR

İnteraktif Deprem Haritası'nın alt kısmında yer alan "il-ilçe-mahalle bazında risk grubu sorgulama" adımından ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1 Ocak 2019'da yürürlüğe alınan Türkiye Deprem Tehlike Haritası temel alınarak hazırlanmış risk grubu bilgilerine mahalle bazında ulaşılıyor.