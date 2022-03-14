Deprem tedbirli ev dekorasyonu

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer alması ve muhtemel büyük İstanbul depreminin beklenmesiyle birlikte birçok insan güvenli konut arayışına girerken kimileri ise dekorasyon değişikliğine gitti.

Kişisel zevklerin yansıması olan evlerde en önemli unsur güvenli ve konforlu olmasıdır.

Birçok eşya ile tasarlanan evin her bir odası, yaşanacak herhangi bir afet durumunda tehlike teşkil ediyor. Son yıllarda ev dekorasyon ürünlerine artan ilgiyle birlikte oturma odası, mutfak ve banyo tasarımlarına ilgi arttı.

TEDBİRLİ DEKORASYON ÖNERİLERİNE YAŞAM ALANLARINDA YER AÇILMALI

Türkiye'nin deprem bölgesinde olması ve muhtemel büyük İstanbul depreminin beklenmesiyle birlikte daha minimalist evler ön plana çıkmaya başladı.

Depremin zararını en aza indirecek dekorasyon önerilerine yaşam alanlarında yer açmak oldukça önemli.

DEPREMİN ZARARINI EN AZA İNDİRECEK DEKORASYON FİKİRLERİ