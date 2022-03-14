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Deprem tedbirli ev dekorasyonu
Türkiye'nin deprem bölgesinde yer alması ve muhtemel büyük İstanbul depreminin beklenmesiyle birlikte birçok insan güvenli konut arayışına girerken kimileri ise dekorasyon değişikliğine gitti.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 10:56
- Güncelleme : 14.03.2022 - 11:15
Kişisel zevklerin yansıması olan evlerde en önemli unsur güvenli ve konforlu olmasıdır.
Birçok eşya ile tasarlanan evin her bir odası, yaşanacak herhangi bir afet durumunda tehlike teşkil ediyor. Son yıllarda ev dekorasyon ürünlerine artan ilgiyle birlikte oturma odası, mutfak ve banyo tasarımlarına ilgi arttı.
TEDBİRLİ DEKORASYON ÖNERİLERİNE YAŞAM ALANLARINDA YER AÇILMALI
Türkiye'nin deprem bölgesinde olması ve muhtemel büyük İstanbul depreminin beklenmesiyle birlikte daha minimalist evler ön plana çıkmaya başladı.
Depremin zararını en aza indirecek dekorasyon önerilerine yaşam alanlarında yer açmak oldukça önemli.
DEPREMİN ZARARINI EN AZA İNDİRECEK DEKORASYON FİKİRLERİ
- Vitrin, beyaz eş, konsol, gardırop, kitaplık, televizyon ünitesi gibi eşyalar olası bir kazaya karşı tehlike arz etmektedir. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için duvara monte edilmesi büyük önem taşımaktdır. Çivi yerine vida ve dübel kullanmaya özen gösterilmelidir.
- Sık sık yeri değiştirilen hareketli eşyalar olarak bilinen sehpa, komodin, sandalye, masa ve koltuklar ise kullanılan malzemenin sağlamlığı ve ana malzemesine dikkat edilmelidir.
- Kapağı açık ve kapalı olan vitrin gibi eşyaların içerisine ürün yerleştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ağır eşyaların doğru bir şekilde konumlandırılmasıdır. Rafların en alt kısımlarına ağır eşyalar yerleştirilmelidir.
- Ev dekorasyonunun olmazsa olmazlarından biri olan avizelerin şıklığı kadar hafif yapıda olması da oldukça önemlidir. Avizelerin yatak odalarında yatağın üzerinde; salonlarda ise koltukların tam üzerinde olmamasına mutlaka özen gösterin.
- Pencere ve balkonlarda dış kısıma ağır çiçekler sarkıtılmamalıdır.