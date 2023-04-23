Depremzedeler Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşmeye başladı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köy evlerini teslim alan depremzelerin konutlara taşınma işlemlerini başladı. Acı ve zorlukların kıskacındaki bölgede hüznün yerini şimdi taşınma telaşı aldı.

AA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen 14 köy tipi kalıcı afet konutu depremzedelere dün teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yaptırılan köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, yaptırılan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlenen konutlarda şimdi tatlı bir telaş var.

"Evimiz söz verilen tarihten önce tamamlandı"

Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

"Ev çok güzel"

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Beklediğimizden çok daha güzel"

Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk." ifadelerini kullandı.

"Bayram günü yeni evimize girdik"

Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanımızdan anahtarı aldık.

Evlerin yapımı 44 günde tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri, zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart başında atıldı. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

"Akıllı köy uygulaması"

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar, telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

"Sürü takip sistemiyle hayvanlarını kontrol edecekler"

Vatandaşlar, sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu da görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görüp ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

Ortak alanlar güneşten beslenecek

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanı

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Çevrim içi eğitim

Köy konağında vatandaşlar, akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Eğitimle daha nitelikli üretici olacaklar

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzmanlarla eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.