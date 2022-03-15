Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

15 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren TKGM Disiplin Amirleri Yönetmeliği kapsamında önemli düzenlemelere gidildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

15 Mart 2022 Tarihli ve 31779 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan yönetmelik kapsamında önemli düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Düzenlemeler kapsamında TKGM'de Devlet memurlarının disiplin amirleri belirlendi.

TKGM DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kadastro Müdürü disiplin amiri Vali olarak kabul edilirken diğer personelin disiplin amiri ise Kadastro Müdürü olarak atandı. Tapu Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin amiri ise tapu müdürü oldu.