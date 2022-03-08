Doğalgaz aboneliği sürecinde bilinmesi gerekenler

Her yıl değişen doğalgaz abonelik fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yeni ev alan ya da evini taşıyacak olan vatandaşlar taşınma süreciyle ilgili detaylı araştırmalar yapıyor.

Bu kapsamda en çok merak edilen konuların başında ise doğalgaz aboneliğini başlatırken yapılması gerekenler yer alıyor.

YENİ ABONELİK İÇİN BAŞVURU YOLLARI

Yeni konutta doğalgaz aboneliği açtırmak için yapılması gerekenler şu şekilde:

187 numaralı hattan veya çağrı merkezi numarasından doğalgaz dağıtım şirketi aranabilir.

Şirketlerin resmi sitesi kullanılarak online işlem yapılabilir veya başvuru menülerinden doğalgaz nakil işlemleri gerçekleştirilebilir.

E-devlet üzerinden doğalgaz açtırma ya da abonelik iptali gibi işlemler yapılabilir.

Randevu alınarak en yakın müşteri merkezine giderek doğalgaz açtırma, taşıtma, iptal ettirme gibi işlemlerin tümü gerçekleştirilebilir.

Doğalgazı kullanacak kişinin bizzat kendisinin bu başvuruları yapması gerekmektedir.

Nakil işlemlerinin tamamlanabilmesi ve gazın açılması için eve yoğunluğa göre 2 ile 7 gün arasında ekipler gelir.

DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETLERİ

Bu süreçte tüketim amacına göre fiyatlandırma yapılır. Bu ücret, sözleşme sırasında yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 2022 yılında konut abonelerinden alınan güvence bedelleri şu şekilde: