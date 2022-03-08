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Doğalgaz aboneliği sürecinde bilinmesi gerekenler
Her yıl değişen doğalgaz abonelik fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 14:54
Yeni ev alan ya da evini taşıyacak olan vatandaşlar taşınma süreciyle ilgili detaylı araştırmalar yapıyor.
Bu kapsamda en çok merak edilen konuların başında ise doğalgaz aboneliğini başlatırken yapılması gerekenler yer alıyor.
YENİ ABONELİK İÇİN BAŞVURU YOLLARI
Yeni konutta doğalgaz aboneliği açtırmak için yapılması gerekenler şu şekilde:
- 187 numaralı hattan veya çağrı merkezi numarasından doğalgaz dağıtım şirketi aranabilir.
- Şirketlerin resmi sitesi kullanılarak online işlem yapılabilir veya başvuru menülerinden doğalgaz nakil işlemleri gerçekleştirilebilir.
- E-devlet üzerinden doğalgaz açtırma ya da abonelik iptali gibi işlemler yapılabilir.
- Randevu alınarak en yakın müşteri merkezine giderek doğalgaz açtırma, taşıtma, iptal ettirme gibi işlemlerin tümü gerçekleştirilebilir.
Doğalgazı kullanacak kişinin bizzat kendisinin bu başvuruları yapması gerekmektedir.
Nakil işlemlerinin tamamlanabilmesi ve gazın açılması için eve yoğunluğa göre 2 ile 7 gün arasında ekipler gelir.
DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETLERİ
Bu süreçte tüketim amacına göre fiyatlandırma yapılır. Bu ücret, sözleşme sırasında yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 2022 yılında konut abonelerinden alınan güvence bedelleri şu şekilde:
- Abone bağlantı bedeli: Bin 158 TL
- Kombi güvence bedeli: 620 TL
- Şofben güvence bedeli: 35 TL
- İlave abone bağlantı bedeli: 651 TL
- Bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için: 651 TL
- Merkezi sistem güvence bedeli: 551 TL
- Soba güvence bedeli: 551 TL
- Ocak güvence bedeli: 70 TL
- İlave bağlantı kontrol ve onay bedeli her 1 metre için: 4 TL şeklindedir.