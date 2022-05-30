Dünyanın en ilginç 5 binası

Farklı mimari özellikleriyle en ilginç olarak adlandırılan binalar ülkenin dört bir yanından turist akınına uğruyor. İşte o ilginç binalardan 5 tanesi...

Dünyanın her bir yanında farklı hayal güçleri ve mimari bakış açısıyla ilginç yapılar ortaya çıkıyor.

Hayalperestliğin ve yaratıcılığın zirve seviyesinde kullanıldığı durumlarda ise yapılar, insanların ilgi odağı olmayı başarıyor.

İşte, fotoğraf çekmek ve yapıları yakından görmek isteyen turistlerin uğrak noktası olan dünyanın en ilginç binalarından 5'i;

The Dancing House

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Milunic ve Gehrt adlı mimarlar tarafından inşa edilen 'Dans eden ev' yapımı 4 yıl boyu sürdü. Başkentte görülmesi gereken yerlerin başında gelen The Dancing House, Dekonstrüktivizm stili mimariye sahip. Dans eden iki kişiye benzetilen yapı, her yıl çok fazla sayıda turist ağırlamaktadır.

Stone House

Taş Devri çizfi filmini andıran stone house, Portekiz'in kuzeyinde bulunuyor. Rodrigues ailesi taradından inşa edilen taş ev, iki kayanın arasına yerleştirildi. 1974'te tamamlanan evde, civarında rüzgardan elektrik üretme tesisi bulunmasına rağmen mum ışığı kullanılıyor. Isınma ve aydınlanla işlemlerinin tamamen doğal şekilde gerçekleştiği taş evde koltuklar kütükten yapılırken, yatak yapımında ise okaliptüs kullanıldı. Taş ev, turist ağırlamak amacıyla yapılmasa da her yıl çok sayıda turist akınına uğruyor.

Krzywy Domek

Polonya'nın Sopot kentinde bulunan çarpık ev, 'Bir yapı ne kadar yamuk olabilir' sorusunun karşılığı. 2004 yılında inşa edilen çarpık ev, alışveriş merkezinin bir parçası olarak hizmet veriyor. Yamuk görünümüyle insanların ilgisini çeken bu yapı da turist izdihamına uğramakta.

Piano House

Çin'de bulunan The Piano House, tam anlamıyla sanat kokan bir yapı. Konser ve sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapan bu yapı, dış görünümündeki devasa enstrüman oldukça dikkat çekiyor. Yapının üst katlarındaki müzik odaları kolejlerde okyyan öğrenciler için uygulama imkanı sağlarken, göze hitap eden piano house, tüm detayları ile sanat ve sanatçı ruhunu okşuyor.

Kunsthaus Sanat Müzesi

Avusturya'nın Graz bölgesinde bulunan Kunsthaus Sanat Müzesi, mimari yapısı nedeniyle her kesimden insanın dikkatini çekiyor. Kırmızı çatılı evlerin arasında kocaman bir uzay aracını anımsatan sanat müzesi, büyüleyici görüntüsüyle çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.