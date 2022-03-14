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    'Dünyanın en saçma binası'nın maketi yapıldı

    Bölgede bulunan bir pastane, yıkımına başlanan ve internette 'Dünyanın en saçma binası' olarak ün salan binanın pastadan maketini yaptı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:44
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    'Dünyanın en saçma binası'nın maketi yapıldı

    Karamanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı gerek renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

    Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü adeta Türkiye'yi de aştı.

    İnternette arama motorunda 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı.

    VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

    2019 yılında yıkımına karar verilen binanın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Öte yandan bu simgeyi unutturmak istemeyen bölgedeki bir pastane, yıkımı devam eden binanın pastaneden maketini yaptı.

    Binanın önünde sergilenen maket pastaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Dünyanın en saçma binası nın maketi yapıldı #1

    "YAPIMI 2 HAFTA SÜRDÜ"

    Binada çok detay olmasından dolayı yapımının kolay olmadığını söyleyen pastane çalışanlarından Hasan Kaya, "Kahramanmaraş'ın sembolü olan bu sarı binayı yıkmak bizi üzdü aslında. Biz de ona istinaden binanın maketini yapmaya karar verdik. Hem de bina ile hatıra fotoğrafı çektirmeyenler vardı ve onlar için de bu binayı yapmayı düşündük. Yapımı 2 hafta sürdü çünkü bayağı bir uğraş ve ince detay isteyen bir işti. 6 kilo kadar şeker hamuru kullandık. Tamamen yenilebilir şekilde yaptık. Pasta ağır olduğundan dolayı tutması için kırmızı direkleri tahtadan yaptık. Bunu yapmak için 3 ustamız yoğun bir şekilde çalıştı. Maketimiz yaklaşık 10 kilo ağırlığında ve 1,4 metre yüksekliğinde." diye konuştu.

    Dünyanın en saçma binası nın maketi yapıldı #2

    "YIKILACAĞINI DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

    Bazı vatandaşlar, İl Özel İdare binasının maketi olan pastayla hatıra fotoğrafı çektirdi. Pastayla hatıra fotoğrafı çektirenlerden Yüksel Telli, binanın yıkılmasına üzüldüğünü söyledi. Telli, "Aslında binanın pasta maketini görünce özlemle baktım çünkü ben şehir dışında okudum. Yıkılacağını duyunca da çok üzülmüştüm ve şu an görür görmez de hemen fotoğrafını çektim keşke yıkılmasaydı. Maketi de güzel yapmışlar, aynısı gibi ve gayet hoş görünüyor." dedi.

    Dünyanın en saçma binası nın maketi yapıldı #3

    DIŞ KAPLAMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE SÖKÜLDÜ

    Öte yandan yıkımına ocak ayında başlanan ve ihale şartnamesine göre 6 ayda yıkılacak olan binanın, şu ana kadar dış kaplamaları büyük ölçüde söküldü.

    İskeletinin ortaya çıkarılmasının ardından en tepeye büyük vinçler yardımıyla çıkarılacak iş makineleri, binayı tıraşlama tekniği ile yukarıdan aşağıya doğru katları tek tek yıkarak aşağı inecek.

    Dünyanın en saçma binası nın maketi yapıldı #4

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